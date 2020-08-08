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    • 08.08.2020 16:08
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    Fuat Oktay'ın Beyrut'taki açıklamalarının ardından gözler 'na çevrildi

    Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’ın tekrar ayağa kaldırılıncaya kadar Limanı'nın Lübnan'ın hizmetinde olacağını açıklamasının ardından, gözler 'na (MIP) çevrildi. 2018 yılında ulaştığı 1,72 milyon TEU rakamıyla Türkiye konteyner limanları arasında ilk sıraya yerleşen Mersin Uluslararası Limanı, 2019 yılı iş hacmiyle liderliğini taçlandırmış oldu.

    Oktay'ın açıklaması sonrası tüm gözler orada!

    154 kişinin hayatını kaybettiği 6 bin kişinin yaralandığı patlamanın meydana geldiği Beyrut'ta incelemelerde bulunan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, ziyareti sonrası yaptığı açıklamada, 'nın inşası tamamlanana kadar Limanı'nın Lübnan'ın hizmetinde olacağını belirttiklerini kaydetti. Bunun üzerine gözler 'na çevrildi.


    GENİŞ YELPAZESİYLE DİKKAT ÇEKİYOR
    Dünya liman endüstrisine paralel olarak gelişen Mersin Uluslararası Limanı, 2019 yılında 1,9 Milyon TEU konteyner iş hacmine ulaşarak, bir önceki yıla göre yüzde 12 artış kaydetti. 2018 yılında ulaştığı 1,72 milyon TEU rakamıyla Türkiye konteyner limanları arasında ilk sıraya yerleşen Mersin Uluslararası Limanı, 2019 yılı iş hacmiyle liderliğini taçlandırmış oldu. MIP, konvansiyonel yük bazında ise bir önceki yıla göre yüzde 11 artışla 8 milyon ton iş hacmine ulaştı.




    BEYRUT İLE MESAFE 176 DENİZ MİLİ
    Mersin Uluslararası Limanı ile patlamanın ardından inşasına başlanacak olan Beyrut Limanı arasındaki mesafenin 176 deniz mili olduğu belirtildi. Beyrut, Mersin'e karadan ise 601 kilometre uzaklıkta bulunuyor.

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