Değerli metaller arasında yer alan gümüş fiyatları da altın fiyatlarıyla birlikte merakla sorgulanan konular arasında bulunuyor. Altın fiyatları dün günü düşüşle kapattı. Bu kapsamda güncel alış satış fiyatlarını öğrenmek isteyenler "Gümüş fiyatları ne kadar oldu?" sorusuyla ilgili araştırmalarını sürdürüyor. Peki, gümüş alış satış fiyatları ne kadar oldu? 8 Ağustos gram gümüş kaç TL oldu? İşte piyasalarda son durum...

GÜMÜŞ ALIŞ SATIŞ FİYATLARI NE KADAR OLDU?

GÜMÜŞ GRAM ALIŞ(TL) 6,62

GÜMÜŞ SATIŞ(TL) 6,65

GÜMÜŞ ÖNCEKİ KAPANIŞ 6,7254