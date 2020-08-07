Vatandaşlar fiyatlara isyan etmişti! 2.el otomobil fiyatlarıyla ilgili flaş açıklama: O belge zorunlu olsun

İkinci el otomobil pazarındaki bazı modellerde fahiş fiyat görülmesi ve modeller arasında fiyatlardaki dengesizliklerin önlenmesi konusunda Türkiye Sigorta Eksperleri Derneği'nden (TÜSED) de bir açıklama geldi. Kurumdan yapılan açıklamada, "Araç değer kaybı belgesi zorunlu hale getirilirse ikinci el oto fiyatları dengelenir." denildi. Bir trafik kazasında kusuru bulunmayan 3'üncü şahıslar, araçlarının hasar görmesi ve sonrasında yapılan onarımlar neticesinde; aracının ikinci el piyasasında kaybetmiş olduğu maddi değeri, Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi web sitesi üzerinden; kusurlu araca ait Zorunlu Mali Mesuliyet Sigorta Poliçesi'nin düzenlenmiş olduğu sigorta şirketinden talep ve tazmin edebiliyor. Araç değer kaybı kazada kusurlu bulunan sürücünün sigorta şirketi tarafından ödenmektedir. Eğer sürücünün sigorta şirketi ödemeyi kabul etmezse şirkete tazminat davası açılabilmekte, şirket hasım olarak gösterilebilmektedir.
HER ARAÇ İÇİN UYGULANMALI
Geçmişte kaza yapmış söz konusu aracın ikinci el satışı esnasındaki değer düşüklüğünün hali hazırda mutlak bir hesabı bulunmadığına değinen; Türkiye Sigorta Eksperleri Derneği Başkanı ve TOBB Sigorta Eksperleri İcra Komitesi Başkanı Ahmet Nedim Erdem; konuyla ilgili şunları söyledi: "Kazası olan aracın değer kaybı, alıcı ve satıcı arasında pazarlık usulü ile belirleniyor. Bu durum tarafların en azından birinin mağduriyetine kuvvetle sebebiyet veriyor. Fakat araç değer kaybının resmi olarak belgelendirilmesi, tüm mağduriyetin önüne geçecektir. İkinci el araç satışına konu tüm araçların istisnasız olarak tamamının değer kayıplarının tespit edilerek; Sigorta Bilgi Merkezi (SBM) veya benzeri bir platform üzerine girişlerinin sağlanabilmesi ancak yeni yasal düzenlemeler ile sağlanabilir. Böyle bir yasal düzenleme halinde tarafsız ve bağımsız olarak hizmet vermekte olan TOBB Sigorta Eksperleri İcra Komitesi levhasında kayıtlı ilgili branşta ruhsat sahibi sigorta eksperleri değer kaybı tutarının tam, doğru ve eksiksiz olarak tespiti ile tarafların haklarının korunmasının teminatı olacaktır. Konu ile ilgili olarak TOSEF Tüm Oto Servisleri Federasyonu ile de görüşmelerimiz devam ediyor."
İKİNCİ EL ARAÇ PAZARINA GÜVEN GELİR
Erdem ayrıca, yasal düzenleme yapılması durumunda, mutlaka ikinci el araç fiyatlarındaki tutarsızlık ve dalgalanmayı belirli bir oranda engelleyeceğini de söyledi. Böylece gerçek dışı fiyatların önüne geçileceğinin altını çizen Erdem; "İkinci el araç satışı yapan işletmeler ve araç satın alacak vatandaşlarımız; tarafsız bir tespit raporu ile kendilerini güven altına almış olacak, olası haksız taleplerin önüne geçebileceklerdir. Öte yandan araç ticaretinde suistimallerin önüne geçilerek işini doğru yapan işletmelere fayda sağlanacak; araç satın alanların da hak ve menfaatleri koruma altına alınacaktır." diye konuştu.
ARAÇ DEĞER KAYBI NEDİR?
Gerçekleşen bir trafik kazası sonucunda aracınız eğer ki maddi zarara uğradıysa bir takım onarım işlemlerine tabi tutulacaktır. Bu bakım ve onarım sürecinde aracınızın bazı parçaları değiştirilirken bazı parçaları ise tamir edilerek aracınızda kullanılmaya devam edecektir. Gerçekleşen tüm onarım operasyonları aracınızın muadili olan araçlara göre ikinci el piyasasındaki fiyatında bariz bir düşüşe neden olmaktadır. İşte aracınızda gerçekleşen bu değer düşüklüğü haline araç değer kaybı adı verilmektedir. Araç Değer Kaybı Danışmanı olarak aracınızda gerçekleşen değer kaybını tahsil ediyoruz.
Araç Değer KaybıTrafik kazası sonucunda aracınız üzerinde gerçekleşmiş olan işlemlerin maddi külfeti eğer ki bir sigorta şirketince karşılanıyorsa bu işlemlere ilişkin hasar dosyası Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi'nin TRAMER (Trafik Sigortası Bilgi Merkezi) bilgi sisteminde kayıt altına alınmaktadır. Bu sistemde oluşturulan her hasar dosyası başka bir deyişle aracınızda oluşan her hasar aracınızın değerine olumsuz anlamda etki etmektedir. Aracınızın orijinalliğini bozan her dokunuş aracınızın değerini kaybetmesine neden olmaktadır.
ARAÇ DEĞER KAYBINI KİM ÖDER?
Araç değer kaybı kazada kusurlu bulunan sürücünün sigorta şirketi tarafından ödenmektedir. Eğer sürücünün sigorta şirketi ödemeyi kabul etmezse şirkete tazminat davası açılabilmekte, şirket hasım olarak gösterilebilmektedir. Araç değer kaybının maddi olarak yaşadığı düşüş ise lisanslı sigorta ekspertizleri tarafından yapılan incelemeler sonucunda belirlenmektedir. Ancak eksper raporu araç değer kaybının kimin ödeyeceğine dair belirli bir cevap vermez. Her sene düzenli olarak değiştirilen ve yenilenen sigorta firmalarının poliçelerini inceleyerek araç değer kayıplarının ödenme yüzdelerini öğrenebilirsiniz.
Her sigorta şirketinin ödeme yüzdeleri farklılık göstermekte, kazaya sebep olan sürücünün sigorta firmalarına ödediği maddi değere göre belirlenmektedir. Sonuç olarak, kazaya sebep olan araç sürücüsü belirli mecralar tarafından belirlenmekte, araç değer kaybının bir kısmı bu sürücü tarafından ödenmektedir.