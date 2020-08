Vatandaşlar fiyatlara isyan etmişti! 2.el otomobil fiyatlarıyla ilgili flaş açıklama: O belge zorunlu olsun

ARAÇ DEĞER KAYBI NEDİR?

Gerçekleşen bir trafik kazası sonucunda aracınız eğer ki maddi zarara uğradıysa bir takım onarım işlemlerine tabi tutulacaktır. Bu bakım ve onarım sürecinde aracınızın bazı parçaları değiştirilirken bazı parçaları ise tamir edilerek aracınızda kullanılmaya devam edecektir. Gerçekleşen tüm onarım operasyonları aracınızın muadili olan araçlara göre ikinci el piyasasındaki fiyatında bariz bir düşüşe neden olmaktadır. İşte aracınızda gerçekleşen bu değer düşüklüğü haline araç değer kaybı adı verilmektedir. Araç Değer Kaybı Danışmanı olarak aracınızda gerçekleşen değer kaybını tahsil ediyoruz.

Araç Değer KaybıTrafik kazası sonucunda aracınız üzerinde gerçekleşmiş olan işlemlerin maddi külfeti eğer ki bir sigorta şirketince karşılanıyorsa bu işlemlere ilişkin hasar dosyası Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi'nin TRAMER (Trafik Sigortası Bilgi Merkezi) bilgi sisteminde kayıt altına alınmaktadır. Bu sistemde oluşturulan her hasar dosyası başka bir deyişle aracınızda oluşan her hasar aracınızın değerine olumsuz anlamda etki etmektedir. Aracınızın orijinalliğini bozan her dokunuş aracınızın değerini kaybetmesine neden olmaktadır.