SATIŞTAN 7 GÜN ÖNCE EKSPERTİZ RAPORU ZORUNLULUĞU

Düzenlemede, ikinci el otomobil satışı yapan işletmelerin, satışın yapıldığı tarihten önceki yedi gün içinde ekspertiz raporu almasını ve bu rapora ilişkin ücretin de satış işleminin alıcıdan kaynaklanan bir nedenle gerçekleşmemesi durumunda alıcı, diğer hallerde yetki belgesine sahip işletme tarafından ödenmesi isteniyor.

Söz konusu raporun olası mağduriyetlerin önüne geçmek için yetki belgesine sahip işletme ile raporu düzenleyen işletme tarafından en az beş yıl süre ile saklanması koşulu da gündemde.

İKİNCİ EL ARABA ALIRKEN DİKKA EDİLMESİ GEREKENLER



Ekstra harcamalar olacağını göz önünde bulundurun. Ona göre bütçe hesabınızı yapın.

Bütçenizi hesaplarken satın alma işlemleri sırasında, devir işlemleri, vergiler, sigortalar ve fiyata dahil olmayan daha birçok masraf çıkacağını unutmayın. Bu masraflar seçtiğiniz aracın modeli, markası ve yaşına göre değişkenlik gösterecektir.

Doğru aracı seçtiğinizden emin olun.

Bütçenizi belirledikten sonra sizin için en uygun aracı seçtiğinizden emin olun. Aracı neden istediğinizi, sizin için ne gibi artıları olduğunu kendi kendinize sorun.

Örneğin; Ailecek pikniğe mi gideceksiniz? Tatile mi çıkacaksınız yoksa işe mi gideceksiniz? Güvenli bir araba mı istiyorsunuz yoksa az yakıt tüketen bir araç mı? Otomatik mi olmalı arabanız yoksa düz vites mi?

Aracın estetik özelliklerine, donanımına ve kullanışlılığına göre karşılaştırmalar yapın.

Aracın piyasa değerini öğrenin.

Satıcı ile irtibata geçmeden önce, seçtiğiniz aracın piyasa değerlerini öğrenin. Araştırdığınız diğer araçların, aynı model ve aynı yaşta olmasına dikkat edin. Daha sonra satıcı ile görüşmenizde, fiyat endeksini daha iyi yapabileceksiniz.

Satıcı ile iletişime geçin.

İlk telefon görüşmenizde şu temel soruları sorun:

Aracı neden satmak istiyorlar?

Ne zamandan beri aracı kullanıyorlar?

Önemli bir kaza var mı? Hiç hasarı oldu mu?

Araç genel olarak ne durumda?

Motor durumu nasıl?

Son bakımı ne zaman yapıldı ve hangi parçalar bakıma alındı?

Aracı mutlaka gözünüzle görün. Herhangi bir gözle görülür hasar var mı kontrol edin. Temel noktaları kontrol edin.

Aracı gün ışığında kontrol edin. Kaportayı, kapıları ve bagaj kapağını açın. Karoser çizikleri, delikler ve paslanma var mı kontrol edin. Aracın etrafında bir iki tur atın ve tüm parçalarının aynı renk olup olmadığına bakın. Radyatörü kontrol edin. Motora göz atarak yağ çubuğunu çekip ucundaki yağın rengini kontrol edin.

KAYNAK: Yeni Şafak