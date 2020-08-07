Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Ekonomi
    • 07.08.2020 10:19
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 07.08.2020 10:19
    ABONE OL

    Son dakika: 'den uçuşları için koronavirüs testi uyarısı

    Koronavirüs nedeniyle bir süre durdurulan uçuşlar tekrar başladı. Türk Hava Yolları (), 'ya seyahati öncesi 48 saat içinde alınmış negatif koronavirüs testi () ibraz etmeyen yolcuların uçuşlara kabul edilmeyeceğini açıkladı.

    THY'den Almanya uçuşları için koronavirüs testi uyarısı

    Geçtimiz günlerde 'dan 'nin bazı illerine uçuşlar başlamıştı. Türkiye'de Almanya'ya gidecek olan yolcular için uyarı mesajı yayınlandı. Coronavirüs tedbirleri kapsamında yolcular için şartlar konuldu.

    Konuyla ilgili olarak 'nin resmi twitter adresinden yapılan açıklamada, "8 Ağustos saat 23.59 itibariyle Almanya'ya varış öncesi, son 48 saat içinde alınmış negatif PCR test sonucucunu ibraz etmeyen yolcularımız uçuşa kabul edilmeyecek. 2 yaş altı yolcularımız bu uygulamadan muaf tutulacaktır. İlgili uygulama Türkiye çıkışlı Almanya varışlı tüm uçuşlar için geçerlidir. PSR testi Sağlık Bakanlığının 'covid19bilgi.saglik.gov.tr' sitesinde yer alan sertifikalı merkezlerde veya test imkanı olan havalimanlarında yaptırılabilecektir" denildi.

    Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum
    Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum
    Haberler Ekonomi Son dakika: THY'den Almanya uçuşları için koronavirüs testi uyarısı
    Ekonomi Haberleri Tüm ekonomi haberleri
    Tüm Ekonomi Haberleri