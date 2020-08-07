Kredi faiz oranları ne kadar oldu? Ziraat, Vakıfbank, Halkbank konut, taşıt, tüketici kredisi faizleri!

Kredi faiz oranları ne kadar oldu? Ziraat, Vakıfbank, Halkbank konut, taşıt, tüketici kredisi faiz oranları vatandaşların merak ettiği konulardan birisi oldu. 15 yıl vadeli ve yüzde 0.64 olan sıfır konutlar için faiz oranları değişmezken, ikinci el konutlar için vade ve faiz oranları değişti. Kamu bankaları tüketici kredisi faiz oranlarını yükseltti. Kamu bankaları, yeni bir kararla, konut kredilerinde 12 ay geri ödemesiz uygulamayı sıfır konutlar için de kaldırdı. İşte, güncel kredi faiz oranları!
KREDİ FAİZ ORANLARI NE KADAR?
Kamu bankaları tarihi düşük seviyelere çektiği konut ve diğer tüketici faiz oranlarını döviz kurları ve enflasyonda meydana gelen artışlar nedeniyle artırmaya başladı. Mevduat ve diğer faiz oranlarında artışın sinyali olarak algılanan bu gelişme sonrası 15 yıl vadeli ve yüzde 0.64 olan sıfır konutlar için faiz oranları değişmezken ikinci el konutlar için ise 15 yıl vade ve aylık yüzde 0.74 faizli kredi imkanı yüzde 0,87'ye yükseldi.
Ayrıca kamu bankaları, yeni bir kararla, konut kredilerinde 12 ay geri ödemesiz uygulamayı sıfır konutlar için de kaldırdı. Diğer yandan yine kamu bankaları tüketici kredisi faizini yüzde 1.12'ye taşıt kredisi faizleri yüzde 1.17'ye yükseltti.
Böylece 500 bin liralık ve 10 yıllık konut kredisi alan vatandaşlar için aylık taksit 6 bin 716 lira toplamda faiz yükü ise 305 bin 920 lira olacak. Toplam geri ödeme 805 bin 920 lira olacak.
KONUT KREDİSİNDE REKOR
Kamu bankalarının 1 Haziran'da başlayan normalleşme sürecinde, sosyal hayatın desteklenmesi için uygulamaya koyduğu konut kredisi kampanyası ipotekli satışlarda tarihi rekora imza atılmasını sağladı. Çevre ve Şehir Bakanlığı'nın dün açıkladığı verilere göre, 2019'un temmuz ayında 14 bin 348 adet olan olan kredili konut satışı, bu yılın aynı döneminde yüzde 1000 artarak 141 bin 434 adete çıktı. Böylece, bugüne kadar yapılan en yüksek aylık kredili konut satışı gerçekleştirildi.
İKİ AYDA 243 BİN ADET SATILDI
Kamu bankalarının kampanyayı başlattığı haziran ayında da kredili konut satışı, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde bin 286 artarak 101 bin 504 adet olmuştu. Kredi faizlerinin düştüğü 1 Haziran'dan itibaren gerçekleşen kredili konut satışı ise 243 bine ulaştı. Kredili konut satışlarından ayrıca Hazine'ye 1 milyar 428 milyon 968 bin lira kazanç sağlandı. Gayrimenkul sektörü temsilcilerine göre, bu ivme yıl sonuna kadar devam ederse konut satışlarında tarihi rekor kırılacak.
DÜŞÜK FAİZE HÜCUM
Kamu bankalarının, 1 Haziran'da hazırladığı finansman paketinin ilk ayağında, birinci el/sıfır konutlar için azami 12 ay ödemesiz dönemli, 15 yıla kadar vade ve aylık yüzde 0.64 faiz oranı ile finansman sağlandı. İkinci el konutlar için de azami 12 ay ödemesiz, 15 yıl vade ve aylık yüzde 0.74 faiz oranı ile kredi verildi.
Kamu bankalarının bu hamlesi ile mayıs sonunda 211.3 milyar TL olan konut kredisi hacmi, 24 Temmuz itibarıyla 257.6 milyar liraya çıktı. Bu dönemde kullanılan konut kredisi 46.3 milyar TL oldu.
İSTANBUL İLK SIRADA YER ALDI
En çok konutun satıldığı iller İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa ve Kocaeli oldu. İstanbul'da temmuzda 27 bin 424 kredili konut satıldı. En çok konut satışı yapılan ilçe geçen ay olduğu gibi bu ay da Esenyurt oldu. Esenyurt'ta geçen ay toplam 2 bin 680, Pendik'te 1880, Sancaktepe'de ise 1.560 kredili konut satıldı. Temmuzda en çok kredili konutun satıldığı ikinci il ise 18 bin 566 adetle Ankara oldu.
Kamu bankalarının avantajlı konut kredisi paketi sıfır ve ikinci el konutlar için yeniden güncellendi. Yapılan düzenlemeyle önceki gün ikinci el konutlarda yüzde 0.87'ye çıkarılan faiz oranı sıfır konutta da uygulanacak. Buna göre, 0.64 faiz oranı 500 bin liraya kadar olan konutlar için yüzde 0.87, 500 bin ve üstü için 180 ayda yüzde 0.99 olarak değişti. Tüm konutlar için geçerli olan 12 aylık ödemesiz dönem uygulaması ise tamamen bitti.