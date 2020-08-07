Kredi faiz oranları ne kadar oldu? Ziraat, Vakıfbank, Halkbank konut, taşıt, tüketici kredisi faizleri!

Kredi faiz oranları ne kadar oldu? Ziraat, Vakıfbank, Halkbank konut, taşıt, tüketici kredisi faiz oranları vatandaşların merak ettiği konulardan birisi oldu. 15 yıl vadeli ve yüzde 0.64 olan sıfır konutlar için faiz oranları değişmezken, ikinci el konutlar için vade ve faiz oranları değişti. Kamu bankaları tüketici kredisi faiz oranlarını yükseltti. Kamu bankaları, yeni bir kararla, konut kredilerinde 12 ay geri ödemesiz uygulamayı sıfır konutlar için de kaldırdı. İşte, güncel kredi faiz oranları!

KREDİ FAİZ ORANLARI NE KADAR?

Kamu bankaları tarihi düşük seviyelere çektiği konut ve diğer tüketici faiz oranlarını döviz kurları ve enflasyonda meydana gelen artışlar nedeniyle artırmaya başladı. Mevduat ve diğer faiz oranlarında artışın sinyali olarak algılanan bu gelişme sonrası 15 yıl vadeli ve yüzde 0.64 olan sıfır konutlar için faiz oranları değişmezken ikinci el konutlar için ise 15 yıl vade ve aylık yüzde 0.74 faizli kredi imkanı yüzde 0,87'ye yükseldi.