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    • Ekonomi
    • 07.08.2020 10:07
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    • 07.08.2020 10:30
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    : 'ndan döviz kurundaki oynaklığa karşı flaş "likitide" hamlesi

    haberine göre döviz kurunda son günlerde yaşanan oynaklığın ardından yeni bir hamle yaptı. TCMB'den yapılan açıklamada, "10 Ağustos'tan itibaren piyasa yapıcı bankalara Açık Piyasa İşlemleri çerçevesinde tanınan likidite imkan limitleri yarıya düşürüldü" denildi.

    Türkiye Cumhuriyet (TCMB), likidite yönetimi çerçevesinde 10 Ağustos 2020 tarihinden geçerli olmak üzere piyasa yapıcı bankalara Açık Piyasa İşlemleri çerçevesinde tanınan likidite imkan limitlerini yarıya düşürdü.

    TCMB tarafından yapılan duyuruda, "Likidite yönetimi çerçevesinde 10 Ağustos 2020 tarihinden geçerli olmak üzere piyasa yapıcı bankalara Açık Piyasa İşlemleri çerçevesinde tanınan likidite imkan limitleri yarıya düşürülmüştür. Güncellenmiş limitler konusunda bankalara ayrıca detaylı bilgilendirme yapılacaktır." ifadelerine yer verildi.

    Haberler Ekonomi Son dakika: Merkez Bankası'ndan döviz kurundaki oynaklığa karşı flaş "likitide" hamlesi
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