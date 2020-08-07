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    • 08.08.2020 04:33
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    Renault, Opel, Dacia, , ... En ucuz satılık araçlar! Hem de 6 ay geri ödemesiz! Gözler orada!

    6 ay geri ödemesiz otomobil alma imkanı! En ucuz, Renault, Opel, Dacia, , SUV araçlar ve fiyatları! 'de SUV sınıfı araçlara talep her geçen gün artıyor. Koronavirüsle mücadele kapsamında açıklanan yeni ekonomik pakette yer alan düşük li taşıt kredisi imkanı SUV araçlara ilgiyi daha da artırdı. Taşıt kredisindeki 6 ay geri ödemesiz 60 ay vade ile 150 bin liraya kadar kredi imkanı vatandaşların yüzünü güldürdü. İşte en uygun SUV modelleri… SUV segmenti söz konusu olduğunda en çok karıştırılan konulardan biri de, SUV ve 4x4'ün aynı anlama geldiğinin sanılmasıdır. Her ne kadar benzer yanları olsa da, SUV'lar her zaman dört çeker sürüşe sahip olmak zorunda değillerdir.

    İşte en ucuz satılık SUV araçlar! Hem de 6 ay geri ödemesiz!

    Taşıt kredisi kampanyaları sonrasında otomobiller büyük ilgi görmeye devam ediyor. Ülkemizde 24 milyon araç sahibi bulunmakta. Kamu bankalarının kredi kampanyası ikinci el araçlarda hareketlilik kazandırdı. SUV segmentine olan ilgi de artmaya devam ediyor ve fiyatı 150 bin liraya kadar olan araçlara kredi çıkmaya başladı. Habere göre, 7 yaşından büyük olmayan ve azami olarak 150 bin lira kullanılabilecek olan araçlar da ilan sitelerinde yer alıyor. SUV aracın mantığı, geniş hacmi, yüksek off-road kapasitesini otomobil tarzı bir sürüşle birleştirmekten oluşuyor. Bu tür araçlar ideal aile otomobilleri oldukları gibi, engebeli arazilerden de geçme yetenekleriyle öne çıkarlar. Bununla birlikte yerden yüksek olmalarına karşın yol tutuş konusunda bir binek otomobil gibi sürüş davranışları sergileyebilirler.

    6 ay geri ödemesi olmayan kredi ile araç almak büyük avantaj sağlıyor. Faiz oranı ise yüzde 0.82 oldu.

    İşte fiyatları 150 bin lira olan SUV araçlar

    Renault Captur

    2016 model

    150 bin lira

    Opel Mokka

    2014 model

    150 bin lira

    Chevrolet Captiva

    2013 model

    150 bin lira

    KIA Sportage

    2015 model

    150 bin lira

    Nissan Juke

    2016 model

    150 bin lira

    Suzuki Vitara

    2016 model

    150 bin lira

    Dacia Duster

    2017 model

    150 bin lira

    Hyundai ix 35

    2014 model

    150 bin lira

    Nissan Qashqai

    2014 model

    150 bin lira

    SUV Nedir?

    Aslında SUV aracın mantığı, geniş hacmi, yüksek off-road kapasitesini otomobil tarzı bir sürüşle birleştirmekten oluşuyor. Bu tür araçlar ideal aile otomobilleri oldukları gibi, engebeli arazilerden de geçme yetenekleriyle öne çıkarlar. Bununla birlikte yerden yüksek olmalarına karşın yol tutuş konusunda bir binek otomobil gibi sürüş davranışları sergileyebilirler.


    4x4 ve SUV'lar aynı anlamı mı taşır?

    SUV segmenti söz konusu olduğunda en çok karıştırılan konulardan biri de, SUV ve 4x4'ün aynı anlama geldiğinin sanılmasıdır. Her ne kadar benzer yanları olsa da, SUV'lar her zaman dört çeker sürüşe sahip olmak zorunda değillerdir. Daha net ifadeyle, tüm SUV'lar 4x4 değil ve tüm 4x4'ler SUV değildir. Tercihe göre bazı SUV modelleri önden çekişli ve bazıları arkadan itişli olarak da satılabiliyor. 4 çeker olan modeller ise, motordan aldığı gücü dört tekerleğe birden dağıtıyorlar. Bu güç dağılımı, yol şartlarına göre otomatik olarak hangi tekere verileceğini ayarlayabiliyor. Bu da her türlü yol koşulunda daha yüksek çekiş sağlar.

    KAYNAK: Hurriyet
    Haberler Ekonomi Renault, Opel, Dacia, Nissan, KİA... En ucuz satılık SUV araçlar! Hem de 6 ay geri ödemesiz! Gözler orada!
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