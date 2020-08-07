Gümüş fiyatları son iki haftaya baktığımızda altın fiyatlarıyla beraber çok araştırılanlar arasındaki yerini koruyor. Dün küresel piyasalarda 28 doları ayarak yeni rekor düzeye tırmanan gümüşün gram fiyatı da 6.33 liraya kadar yükseldi. Bugün altın fiyatlarının düşüşe geçmesiyle birlikte "Gümüş fiyatları ne kadar oldu?" sorusunun yanıtı merakla sorgulanıyor. İşte anlık gram gümüş alış satış fiyatları

GÜMÜŞ FİYATLARI NE KADAR OLDU?

GÜMÜŞ ALIŞ(TL): 6,48

GÜMÜŞ SATIŞ(TL): 6,48

ÖNCEKİ KAPANIŞ: 6,7254