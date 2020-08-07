Gümüş fiyatları son iki haftaya baktığımızda altın fiyatlarıyla beraber çok araştırılanlar arasındaki yerini koruyor. Dün küresel piyasalarda 28 doları ayarak yeni rekor düzeye tırmanan gümüşün gram fiyatı da 6.33 liraya kadar yükseldi. Bugün altın fiyatlarının düşüşe geçmesiyle birlikte "Gümüş fiyatları ne kadar oldu?" sorusunun yanıtı merakla sorgulanıyor. İşte anlık gram gümüş alış satış fiyatları
GÜMÜŞ FİYATLARI NE KADAR OLDU?
GÜMÜŞ ALIŞ(TL): 6,48
GÜMÜŞ SATIŞ(TL): 6,48
ÖNCEKİ KAPANIŞ: 6,7254
ALTINDA TIRMANIŞ DURDU, BRENT 45 DOLARIN ALTINDA
Güvenli liman talebiyle hızla yükselerek 2,075.19 dolarlık yeni rekor düzeye yükselen altındaki tırmanış duraksarken, ABD verilerinin ekonomideki belirsizlikleri artırması üzerine Brent petrol 45 doların altına çekildi.
Küresel emtia piyasalarında;
- Brent petrol yüzde 1.15 düşüşle 44.60 dolar,
- Batı Teksas yüzde 1.00 düşüşle 41.49 dolar,
- altın yüzde 0.87 düşüşle 2,045.32 dolar,
- gümüş yüzde 3.22 düşüşle 27.99 dolar,
- bakır yüzde 0.56 artışla 6,486.00 dolar,
- platin yüzde 3.34 düşüşle 966.56 dolar,
- paladyum yüzde 3.14 düşüşle 2,158.41 dolar düzeyindeydi.
GÜMÜŞ FİYATLARI DÜN REKOR KIRMIŞTI
Güvenli liman talebiyle hızla yükselen altın fiyatları spot piyasada 2,069.04 dolarlık yeni rekor düzeye tırmanırken, iç piyasada, dolardaki artışın da etkisiye Cumhuriyet altını 3,323 liraya, gram altın 483 liraya, çeyrek altın da 832 liraya yükseldi. Küresel piyasalarda 28 doları ayarak yeni rekor düzeye tırmanan gümüşün gram fiyatı da 6.33 liraya kadar yükseldi.
ABD hampetrol stoklarının, 31 Temmuz'da sona eren haftada 7.6 milyon varil birden azalmasıyla yönü yukarı dönerek 46 doları aşan petrol fiyatları da bu düzeylerde hareket ediyor.
ABD Enerji Enformasyon Yönetimi (EIA) verilerine göre, ABD'de stratejik petrol stokları dışındaki hampetrol stokları, 31 Temmuz'da biten haftada 7.6 milyon varil azalarak 518.6 milyon varile geriledi.
Özel bir kuruluş olan Amerikan Petrol Enstitüsü'nün (API) verilerine göre ise, ABD hampetrol stokları, aynı haftada 8 milyon 587 bin varil azaldı.