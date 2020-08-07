Evde bakım parası yattı mı? 7 Ağustos evde bakım maaşı yatan iller!

Evde bakım maaşı yatan iller 7 Ağustos Cuma! Evde bakım parası yattı mı? Ağır engelli yakınına bakan kişilere yönelik yapılan ödeme E-Devlet üzerinden sorgulanabiliyor. Ziraat Bankası üzerinden de sorgulama yapılabilir. Peki 7 Ağustos evde bakım maaşı yatan iller hangileri? İşte detaylı bilgiler…
1- Karabük
2- Aksaray
3- Zonguldak
4- Konya
5- Manisa
6- Şanlıurfa
7- Kars
8- Erzurum
9- Tekirdağ
10- İstanbul
11- Tokat
12- Çanakkale
13- Denizli
14- Samsun
15- Adana
16- Bursa
17- İzmir
18- Muş
19- Antalya
20- Balıkesir
21- Giresun
22- Bolu
23- Muğla
24- Afyonkarahisar
25- Ordu
26- Uşak
27- Diyarbakır
28- Bilecik
29- Mersin
30- Hatay
31- Osmaniye
32- Sakarya
33- Kayseri
34- Bayburt
35- Trabzon
EVDE BAKIM PARASI NE KADAR OLDU?
Geçen sene yapılan düzenleme ile bayram ikramiyesi nedeniyle evde bakım parasının kesilmesinin önüne geçildi. Temmuz ayından itibaren evde bakım parası enflasyon oranında zamlandı ve 1544 TL oldu. Zamlı evde bakım paraları bu aydan itibaren ödenmeye başlandı.
Engellilerin gündelik hayatlarını sürdürebilmeleri için başkasının bakımına muhtaç olmaları söz konusu. Engellilerin gündelik bakım hizmetlerinin genellikle kendi evlerinde ve bir akrabaları tarafından gerçekleştirildiği görülüyor. Bakım hizmetini gerçekleştiren kişiye evde bakım parası ödenebiliyor. Ancak bunun için bazı şartlar söz konusu.
Engelliye bakan kişinin evde bakım parası alabilmesi için ilk şart, engellinin en az yüzde 50 oranında engeli olduğunun sağlık kurulu raporu ile tespit edilmesidir. Bununla birlikte, engellinin sağlık kurulu raporunda "ağır engelli" ibaresinin yer alması şarttır. Yüzde 50'den daha düşük bir engellilik oranı tespit edilmiş ise evde bakım parası alınamaz.
Evde bakım parası alınabilmesi için engellinin sağlık kurulu raporunda bakıma muhtaç olduğunun da belirtilmesi gerekmektedir.
Evde bakım parası alınabilmesi için engelliye bakan kişi ile engelli arasında kan bağı bulunması şart. Engelliye bakan herkes evde bakım parası alamıyor. İlgili yönetmelik çerçevesinde üvey akrabalar da evde bakım parası alabiliyor. Engelliye bakan kişinin engelli ile aynı adreste ikamet etmesi de şart. Aksi taktirde, bakım hizmetinin tam anlamıyla yerine getirilmeyeceği düşünülerek evde bakım parası ödenmiyor.
Engelliye bakacak başka kişinin bulunamaması ve engellinin veya yasal temsilcisinin özel veya resmi merkezlerde bakım hizmeti almayı istememesi hâlinde, bakım hizmetleri değerlendirme heyetinin de görüşü ile bakım hizmeti her gün rahatlıkla gelinip gidilebilecek yakınlıktaki farklı adresteki akraba tarafından da verilebilir.
Evde bakım parası memur maaş katsayısına endeksli. Buna göre her yıl Ocak ve Temmuz aylarında enflasyon oranındaki artış sonrası memur maaş katsayısı güncellenince evde bakım parası da artıyor. Ocak ayında 1.460 TL olan evde bakım aylığı temmuz ayından itibaren 1.544 TL oldu. Zamlı evde bakım paraları ilk kez ağustos ayında ödenecek. Evde bakım paraları bir ay sonra geride kalan ay için ödendiği için temmuz aylığı ağustos ayında zamlı olarak ödenmiş olacak.
Evde bakım parası ve engelli aylığı alınabilmesi için başvuruların ikamet edilen yerdeki Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı il veya ilçe müdürlüklerine yapılması gerekiyor. Evde bakım parası alınması için başvuru esnasında engellinin bulunması gerekmiyor. Gerekli belgelerle yapılan başvurular değerlendirilerek evde bakım parası bağlanması işlemleri gerçekleştiriliyor.