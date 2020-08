İlkokul, ortaokul, lise ve üniversite mezunları için iş fırsatları İŞKUR üzerinden yayınlanıyor. Çeşitli branşlarda görevlendirilmek üzere her sektöre uygun olarak İŞKUR sisteminde iş ilanı yayınlanır. İŞKUR'un resmi web sitesinde düzenli aralıklarla yayınlanan ilanları, sistemde aktif kaydı bulunan her vatandaş görüntüleyebilir. Aşağıda verilen bağlantıya tıklayarak İŞKUR'un iş ilan sayfasına ulaşabilirsiniz. Ayrıca İŞKUR TYP (toplum yararına program) vasıtasıyla vatandaşları iş sahibi yapıyor. TYP uygulama süresi, her bir program için en fazla 9 aydır. TYP'de haftalık çalışma süresi kırk beş saattir.