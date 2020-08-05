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    • Ekonomi
    • 06.08.2020 08:47
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    • 28.08.2020 09:23
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    İNG, TEB, QNB, , Garanti sı, CEPTETEB ve nakit ihtiyacı olanlara kredi veriyor

    lar sürekli olarak yeni kampanyalar yaparak müşterilerin ihtiyaçlarını karşılamak istemektedirler. Sizlerde eğer kredi başvurusu yapacaksanız bankaların şartlarına uygun müşteri olmanız gerekmektedir. Bankalar kredi notu olan ve banka sicillerinde sıkıntı olmayan kişilere krediler verecektir.

    Acil nakit lazımsa 7 bankadan kredi kampanyası

    İNG, TEB, QNB, İş Bankası, Garanti Bankası, CEPTETEB ve Denizbank ihtiyaç kredisi araştırmaları devam ediyor. Bizlerde tüm bankaların 10.000 TL. ihtiyaç kredisi bilgilerini liste olarak paylaştık! Eğer çok acil para ihtiyacınız varsa para bulmak için ilk yöntem bankalar olacaktır. Bankalardan kredi başvurusu yapabilir ve anında nakit ihtiyacınızı karşılayabilirsiniz.

    İNG BANK 10.000 TL. 12 AY VADELİ İHTİYAÇ KREDİSİ

    Faiz Oranı: %0,79

    Aylık Taksit: 885,57 TL

    Toplam Ödeme: 10.676,84 TL

    GARANTİ BANKASI 10.000 TL. 12 AY VADELİ İHTİYAÇ KREDİSİ

    Faiz Oranı: %1,87

    Aylık Taksit: 959,82 TL

    Toplam Ödeme: 11.517,92 TL

    CEPTETEB 10.000 TL. 12 AY VADELİ İHTİYAÇ KREDİSİ

    Faiz Oranı: % 0.89

    Aylık Taksit: 892,31 TL

    Toplam Ödeme: 10.707,71 TL

    TEB 10.000 TL. 12 AY VADELİ İHTİYAÇ KREDİSİ

    Faiz Oranı: %0,79

    Aylık Taksit: 885,57 TL

    Toplam Ödeme: 10.676,84 TL

    QNB FİNANSBANK 10.000 TL. 12 AY VADELİ İHTİYAÇ KREDİSİ

    Faiz Oranı: %0,84

    Aylık Taksit: 888,94 TL

    Toplam Ödeme: 10.667,24 TL

    TÜRKİYE İŞ BANKASI 10.000 TL. 12 AY VADELİ İHTİYAÇ KREDİSİ

    Faiz Oranı: %0,96

    Aylık Taksit: 897,04 TL

    Toplam Ödeme:10.764,48 TL

    DENİZBANK 10.000 TL. 12 AY VADELİ İHTİYAÇ KREDİSİ

    Faiz Oranı: %1,29

    Aylık Taksit: 919,54 TL
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    Haberler Ekonomi İNG, TEB, QNB, İş Bankası, Garanti Bankası, CEPTETEB ve Denizbank nakit ihtiyacı olanlara kredi veriyor
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