Altının 10 yıldır zirvede olduğunu ve bu yılda 11. yılına girdiğini ifade eden Memiş, "Altın bu yıl da yatırımcısının yüzünü güldürmeye devam ediyor" dedi.

ETF girişlerinin nedenini düşük faizler, bol likidite, koronavirüs ile ilgili ikinci dalga beklentisine bağlayan uzman isim, "Öyle bir girişler var ki Almanya'daki özellikle altın rezervlerinin kat kat fazlasına girişlerin olduğunu görüyoruz" dedi.