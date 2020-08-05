Garanti Bankası E-Vadeli Hesap

En iyi hoş geldin faizi veren bankalardan birisi de Garanti Bankasıdır. Bankanın hoş geldin kampanyasına baktığımızda %20 ile %26.50 arasında faiz oranı bulunur. Ancak %26.50'lik sunulmakta olan faiz belirli bir tutar ve vade günü için geçerlidir. Şöyle ki 100.000 TL bakiyeniz varsa %23'lük faizden faydalanabilirsiniz. Eğer elinizde ki nakit 100.000 TL nin altında ise bu noktada hoş geldin faizi olarak %23 faiz oranından faydalanma olanağı vardır.



Odeabank Oksijen Hesap

En iyi şekilde hoş geldin faizi vererek nakitinize nakit katan ve paranızı daha da değerlendiren ve sizi karlı çıkaran banka ise Odeabank'tır. Odeabank'ta oksijen hesap olarak isimlendirilen hoş geldin faizli kampanya %23 oranında faiz olanağı sunmaktadır. %23'lık bir faiz getirisi olan bankada 100.000 TL olacak biçimde bir birikiminiz mevcut olmalıdır. Bu birikimin size 32 günlük mevduat sonucu getirisi 1.915 TL olacaktır. Ancak bu biçimde nakitinizi yatırarak %23'lük faiz oranından faydalanabilirsiniz. Aynı zamanda bu hesabı açmanız halinde her ay 2 adet sinema bileti de Odeabank'tan mevduat müşterilerine bir hayli şık bir hediye olarak sunulmaktadır.