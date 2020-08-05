EV TAMİR DESTEĞİ

Özellikle evde oturamayacak kadar hasar var ve tadilat, tamirat gerekli ise Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı aracılığıyla ihtiyaca göre 15, 20 ve 25.000 TL'ye kadar destek verilmektedir. Bireyler aynı şekilde T.C. kimlik numarası ve dilekçe ile vakıflara başvuru yapmalıdır.

İlgili yardımlara başvurudan sonra dönüş yapılmadığı durumda konuyla ilgili olarak ikamet ettiğiniz Valiliğe/Kaymakamlığa şikâyet etmek mümkündür.

ÇALIŞMAYANLARA YAPILAN YARDIMLAR

Çalışmayan, işi olmayan, geliri olmayan veya ihtiyacı bulunan vatandaşlara yapılan yardımlardır. Bu yardımları alabilmek için mevzuatta yer alan tüm ihtiyaç koşullarının oluşması ve yazılı başvuru yapılması gerekir. İşte vatandaşların alabilecekleri o yardım ödemeleri.

* Gıda Yardımı, Para Yardımı, Çocuk yardımı, Eşi cezaevine giren kadınlar için sağlanan sosyal yardımlar, Bebek maması ve bez yardımı, Muhtaçlık maaşları, Sosyal destek yardımları, Tıbbi malzeme desteği, Yatalak hasta bezi yardımları, Evde bakım parası ödemeleri, Şartlı sağlık destekleri, Engelli raporu sahiplerine maaş yardımı, Kira yardımı, Yakacak yardımıEğitim/öğretim yardımı, Bayramlık ve gıda yardımı, Gıda desteği, Kıyafet desteği, 65 yaş üstü maaşlar,