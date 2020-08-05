Farklı bankalardan kredi ödemesi olan kişiler tek tek bankaları gezerek kredi borçlarını ödemektense tek bir banka üzerinden yapılandırarak daha uygun vade ve geri ödeme şartları ile borçlarını yapılandırma yolunu seçebilirler. Banka yada kredi danışmanlık hizmeti veren kuruluşlar üzerinden yeni kredi işlemi yapıldıktan sonra borç transfer işlemi yapılır.
Borç Kapatma Kredisi İNG Bank
Borç transferi kredisi kullanacak olan müşteriler kredi puanı şartını sağladıklarında yüzde 0.79 faiz oranından faydalanacaklar.
3 ay ödeme erteleme imkanının sunulduğu kredi kampanyası toplam geri ödeme süreci 60 ay. ING Bank bu ödemelere dair açıklamasında müşterilere şu bilgileri verdi. "3 ay erteleme kampanyası 5.001-100.000 TL arasındaki tutarlar için ve 60 ay vadeye kadar uygulanır. 60 ay seçeneğinde 3 ay erteleme ile 57 ay vade üzerinden ödeme planı oluşturulur."
Borç Kapatma Kredisi Nedir?
İnsanlar farklı ihtiyaçlarını gidermek için farklı bankalarda kredi çekebilmektedirler. Başlangıçta bu bir sorun gibi gözükmese de sonrasında ödeme zorlukları ortaya çıkmaktadır. Bu tür sorunlarla karşılaşanlar için borçlarınızı tek bir çatı altına toplama fırsatı doğuyor. Farklı bankalara olan borçlarınızı tek bir çatı altına toplayabilirsiniz. Borçlarınızı bir araya topladığınız bankadan borcunuz kadar kredi çekebilir ve bu krediyi uygun faiz oranıyla ödeyebilirsiniz.
Farklı bankalarda borcu olanlar için bu uygulama gerçekten rahatlatıcı bir çözümdür. Bu durumda olanların borçlarını tek bir çatı altına toplamaları onların yararına bir uygulama olacaktır. Ayrıca borç kapatma kredisinin faiz oranları da gerçekten düşüktür.
Borç Kapatma Kredisi İçin İstenen Evraklar
Borç kapatma kredisi için başvuru yaptığınız banka sizden bazı belgeler istemektedir. Ayrıca düzenli olarak ödeme yapmanız da önemlidir. Eğer ödemelerde sorun yaşamışsanız ve kredi notunuz düşükse bankanın kredi borcunuzu tek ele toplaması da gerçekleşmeyebilmektedir. Borç transferi kredisi için gerekli evraklar şunlardır:
Kimlik Belgesi
İkametgâh Belgesi (Kayıtlar güncel ise, son 3 aya ait sabit fatura yeterli.),
Maaş Bordrosu (Ön onay verilmemesi durumunda gerekir)
Gelir durumunuz ve ödemeleriniz iyiyse banka borç transfer kredisine hemen onay verecektir.