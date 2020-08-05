Tıkladı tüm parası gitti! E-devlet kullanan milyonlar aman dikkat! Buna sakın tıklamayın meğerse...

E-devlet kullanan milyonlar aman dikkat!

Dolandırıcıların son bulduğu yöntem ile çok sayıda vatandaşı mağdur durumda bıraktıkları öğrenildi. İnternet üzerinden yapılan bu dolandırıcılık ile ilgili olarak kapsamlı bir uyarı yapıldı. Vatandaşlara bu dolandırıcılık yönteminin tüm detaylarının açıklandığı uyarıda yer alan tüm detaylar şöyle;

VATANDAŞLARA DOLANDIRICILIK UYARISI

Yeni dolandırıcılık yönteminde vatandaşların telefonlarına bir SMS gönderiliyor. Bu mesajda vatandaşlara kullandıkların banka adıyla kart iadesi başvurusu yapılması gerektiği ifade ediliyor. Burada bir internet bağlantısı veriliyor. Müşterilerin gönderilen bu bağlantıya tıklamaları durumunda yeni bir sayfa açılıyor. Bu sayfada kredi kartı numarası, cvv kodu ve şifre bilgileri isteniyor. Eğer vatandaşlar bu bilgileri girerlerse dolandırıcıların tuzağına düşmüş oluyorlar. Konuya dair vatandaşlara uyarılarda bulunan Bitdefender Türkiye Operasyon Direktörü Alev Akkoyunlu bu sistemin nasıl işlediğine ilişkin bilgiler verdi.

"SMS ile gönderilen bu bağlantı ise hem bir bankanın adını kullanarak direkt olarak bu bankanın kullanıcılarını hedef alıyor hem de turkiye.gov.tr internet sitesi üzerinden hizmet veren e-devlet'in giriş ekranına benzer bir ekran kullanarak kullanıcılardan kart numarası, son kullanma tarihi ve CVV Kodu gibi kart bilgilerini istiyor. Bu bilgileri doldurduğunuzda kart bilgilerinizi, SMS'i gönderen siber dolandırıcıya kaptırmış oluyorsunuz."

Alev Akkoyunlu konuşmasında coronavirüs nedeniyle çok sayıda vatandaşın dijital dünyaya giriş yaptığını ifade etti. Bu vatandaşları hedef alan bu uygulamalar konusunda vatandaşların çok dikkatli olmalarını istedi.