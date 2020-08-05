Tıkladı tüm parası gitti! E-devlet kullanan milyonlar aman dikkat! Buna sakın tıklamayın meğerse...

Diyarbakır Bağlar ilçesinde yaşayan Gurbet S.'nin cep telefonuna 2 Temmuz'da bir mesaj geldi. Mesajda, 'Bayram'a özel devletten bin lira sosyal destek başvurusu için indir, kur ve yükle' yazılı link yer aldı. Linki tıklayan Gurbet S., e-devlet hesabına yönlendirildi. Ne olduysa o an oldu. E-devlet hesabında böyle bir şeyin olmadığını gören Gurbet S., hesabından çıktı. Ayrıca dolandırıcıların son bulduğu başka yöntem ile çok sayıda vatandaşı mağdur durumda bıraktıkları öğrenildi. İnternet üzerinden yapılan bu dolandırıcılık ile ilgili olarak kapsamlı bir uyarı yapıldı. Yeni dolandırıcılık yönteminde vatandaşların telefonlarına bir SMS gönderiliyor. Bu mesajda vatandaşlara kullandıkların banka adıyla kart iadesi başvurusu yapılması gerektiği ifade ediliyor.
E- devlet şifremi girdim
Mesajda bulunan linki tıkladığında e-devlet sayfasının çıktığını aktaran Gurbet S., şunları anlattı:
"Orası çıkınca güvenilir bir site olduğunu düşündüm. Direkt e-devlet şifremi girdim. Orada birkaç şey çıktı anlamadım. Direkt pandemi sayfasına girdim. Ondan sonra olumsuz bir cevap alınca kapattım telefonu. Ondan sonra telefonumu hiç kurcalamadım. Gece saat 02.00 sularında telefonla uğraşırken, telefonum birden kapandı. Açmaya çalıştım, açılmadı. Ben şarjı bitmiştir diye kapattım. Sabah olunca telefonumu şarja taktım, şarjda almadı ve telefonum çok ısınmıştı. Bir gün boyunca telefonum kapalıydı. Kapalıyken bana gelen mesaj rehberimdeki herkese giden kişilerin de rehberine gönderilmiş".
"Hesabıma girdim paranın kalmadığını gördüm"
*"Telefonumu açınca direkt ilk işim hesabıma girmek oldu. E-devlete girdim, hiç bir şey olmamış, param duruyor. Direkt banka hesabıma girdim. Orayı açınca hesabımda para kalmadığını gördüm. 4 bin 500 lira civarında bir param vardı orada. Bankayı aradım hemen kart işlemleri yaptım, iptal ettim. Hemen polisi aradım, polis beni emniyet müdürlüğüne yönlendirdi. Oraya gittim, polisler dilekçe işlemleri yapıp, sorguya aldılar.
*Bankaya gittim orada dilekçe verdim. Böyle bir mağduriyetimin olduğunu söyledim. Şu anda da dekontu elimde duruyor. Banka ise bana zaman verdi. '1 ay, bir kaç ayda sürebilir' dedi bu soruşturmanın. Beklemedeyim, bu para benim çok önemli, çocuğumun geleceği için biriktiriyordum. Böyle de olunca mağduriyetimi yetkililere bildiriyorum. Mümkün mertebede yardımcı olmalarını istiyorum. Vatandaşlara çağrım, herhangi bir mesaja itibar etmesinler, televizyonda bir şey çıkmadığı sürece bu tür şeylere inanmasınlar, dolandırıcılar var. İşlerini ustalıkla yapıyorlar" .
E-devlet kullanan milyonlar aman dikkat!
Dolandırıcıların son bulduğu yöntem ile çok sayıda vatandaşı mağdur durumda bıraktıkları öğrenildi. İnternet üzerinden yapılan bu dolandırıcılık ile ilgili olarak kapsamlı bir uyarı yapıldı. Vatandaşlara bu dolandırıcılık yönteminin tüm detaylarının açıklandığı uyarıda yer alan tüm detaylar şöyle;
VATANDAŞLARA DOLANDIRICILIK UYARISI
Yeni dolandırıcılık yönteminde vatandaşların telefonlarına bir SMS gönderiliyor. Bu mesajda vatandaşlara kullandıkların banka adıyla kart iadesi başvurusu yapılması gerektiği ifade ediliyor. Burada bir internet bağlantısı veriliyor. Müşterilerin gönderilen bu bağlantıya tıklamaları durumunda yeni bir sayfa açılıyor. Bu sayfada kredi kartı numarası, cvv kodu ve şifre bilgileri isteniyor. Eğer vatandaşlar bu bilgileri girerlerse dolandırıcıların tuzağına düşmüş oluyorlar. Konuya dair vatandaşlara uyarılarda bulunan Bitdefender Türkiye Operasyon Direktörü Alev Akkoyunlu bu sistemin nasıl işlediğine ilişkin bilgiler verdi.
"SMS ile gönderilen bu bağlantı ise hem bir bankanın adını kullanarak direkt olarak bu bankanın kullanıcılarını hedef alıyor hem de turkiye.gov.tr internet sitesi üzerinden hizmet veren e-devlet'in giriş ekranına benzer bir ekran kullanarak kullanıcılardan kart numarası, son kullanma tarihi ve CVV Kodu gibi kart bilgilerini istiyor. Bu bilgileri doldurduğunuzda kart bilgilerinizi, SMS'i gönderen siber dolandırıcıya kaptırmış oluyorsunuz."
Alev Akkoyunlu konuşmasında coronavirüs nedeniyle çok sayıda vatandaşın dijital dünyaya giriş yaptığını ifade etti. Bu vatandaşları hedef alan bu uygulamalar konusunda vatandaşların çok dikkatli olmalarını istedi.