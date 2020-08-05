ALTIN NEDEN YÜKSELİYOR?

Aralık ayında başlayan ve tüm dünyaya yayılan corona virüsü salgını bu zamana kadar binlerce insanın hayatını kaybetmesine neden oldu. Salgının yayılmasını önlemek için ülkeler bir dizi tedbirler alarak karantina uygulamalarına başladı. Bu durum küresel bir krize dönüştü. Yatırımcılar bu gibi dönemlerde güvenli liman olarak gördükleri altına hücum etti.

Salgın ile fiyatı yükselen altının ateşi, ülkelerin normalleşme adımları atmaya başlaması ile bir nebze düşse de son dönemde artan vaka sayıları, salgında ikinci dalga korkusunu yükseltti. Bir çok ülke tekrar karantina uygulamalarına dönerken yatırımcılar da tekrar güvenli liman olarak gördükleri altına yöneldi.

ABD ve Çin arasındaki gerilimin tekrar yükselmeye başlaması da altın fiyatlarında yaşanan artışın en önemli sebeplerinden biri. Mart 2017'den itibaren devam eden ticaret savaşlarında tansiyon, son olarak iki ülkenin konsoloslukları kapatması ile yükseldi. Artan gerilim ile güvenli limanlara kaçan yatırımcıların ilk tercihi altın oluyor.