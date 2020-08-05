Polis Özel Harekat alımlarına rekor başvurular oluyor. Son yapılan kadın özel harekat alım sürecinde de oldukça çok sayıda aday PÖH başvurusu yapmıştı. Polis olmak isteyen vatandaşlar Emniyet Genel Müdürlüğü Polis Akademisi Başkanlığı tarafından yayımlanacak ilanı bekliyor. Adaylar polis olmak için sözlü mülakatın yanı sıra fiziksel parkurlarda da ter döküyor ve sınavı kazanmaya çalışıyor. EGM tarafından yapılan açıklamalar kapsamında PÖH, POMEM ve PMYO ilanları yayımlanıyor ve alımlar yapılıyor. Şu an için EGM tarafından yayımlanan bir PÖH alımı yok. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu daha önce yaptığı açıklamalarında PÖH alımının artık kurum içinden yapılacağını ifade etmişti. İşte son dakika haberi ve detaylar takvim.com.tr'de
PÖH ALIMI YAPILACAK MI?
Şu anda bir PÖH alımı yok. İçişleri Bakanı Soylu'nun açıklamaları doğrultusunda PÖH alımları artık kurum içinden yapılacak. Sonradan bir değişiklik yapılmazsa mevcut polislerin içinden dönem dönem açılan sınavlar ve eğitimler sonucunda ihtiyaç duyulan PÖH kadroları doldurulacak.
PÖH NASIL OLUNUR?
Şu an için EGM tarafından yayımlanan bir PÖH alımı yok. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu daha önce yaptığı açıklamalarında PÖH alımının artık kurum içinden yapılacağını ifade etmişti. Bu bağlamda üniversite sınavını kazanmak ve mülakatları geçmek sureti ile Polis Meslek Yüksekokulu ve Akademiye giren adaylar polislik mesleğini yaparken kurum içinde sınavlara giriş yaparak PÖH birimine geçebilecektir.
Adayların Polis Eğitim Merkezinde eğitim almış olması istenmektedir. Polis Meslek Yüksek Okulu öğrencileri, eğitimlerine devam ederken özel harekat polisi olmak istediğini tercihine ekleyebilmektedir. Bunun yanı sıra mesleğine polis olarak devam edenlerin de PÖH olmak için başvuru yapma hakkı vardır. 671 sayılı kanun hükmünde kararname ile polisler de özel hareket başvurusu yapabilmektedir.
KİMLER PÖH OLABİLİR?
Polis Meslek Yüksek Okulu öğrencileri ve polislik kadrosunda çalışan kişiler PÖH olmak için başvuru yapabiliyor. Bunun yanı sıra her iki grup adaydan da başvuru için bazı şartları sağlaması bekleniyor. İlk olarak yaş şartı aranmaktadır. Adayların 28 yaşından gün almamış olması gerekirken Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması gerekiyor ve silah taşıma engelinin de bulunmaması gerekiyor.
PÖH olmak isteyen adaylar evliyse hem kendinin hem de eşinin adli sicili incelenmektedir. Ayrıca adaylar başvuru sırasında herhangi bir siyasi oluşuma üye olmadığını da kanıtlamak zorundadır. Kamu hakkından yoksun olan ya da daha önce polis eğitim kurumundan atılan kimseler başvuru yapamamaktadır. Alkol ve diğer bağımlılıklar sebebiyle tedavi gören şahısların da polis özel harekat başvurusu yapma hakkı bulunmamaktadır.
PÖH başvurularında herhangi bir KPSS puanı aranmamaktadır. Ancak adayların en az lise mezunu olması gerekiyor. Bu eğitim şartı ise herhangi bir düzenleme ile veya yeni açıklama ile değiştirilebilir. Adayların terhis tarihinin de başvuru tarihinden en az 3 yıl önce olması gerekmektedir.
PÖH NASIL OLUNUR?
PÖH olmak isteyenler için iki seçenek sunulmakta olup bunlardan biri PMYO öğrencisi olarak öğrencilik esnasında başvuru yapmak ve bir diğeri de polislik kadrosunda görevini ifa etmekte olan bir polisin de müracaat ederek başvuru yapmasıdır. Fakat zaman zaman POMEM ya da PMYO tarafından dışarıdan da PÖH adayı alımı duyurulabilmektedir.
Adayların ilgili kadro için sağlaması gereken şartlardan bazıları da 28 yaşını aşmamış olmak, adayların terhis tarihiyle başvuru tarihi arasında en az 3 yıllık süre bulunması, en az lise mezunu olması gibi şartlar yer almaktadır.
2020 YILI PÖH MAAŞLARI NE KADAR?
2019'da Lise ve ortaokul mezunu polis, baş polis ve kıdemli polis maaşları en az 4 bin 729 ₺'den 5 bin 143 ₺'ye kadar derece ve kademeye göre farklılık gösteriyordu.Yine ön lisans ve lisans mezunu polislerin maaşları ise kademe ve derece farkına göre 4 bin 735 ₺'den 5 bin 279 ₺'ye değişmekteydi.
2020 yılında ise yapılan yüzde 5,49'luk zamdan sonra aile geçim indirimi ve ek ödemeler dahil olmak üzere PÖH'lere ödenen maaşlar 5 bin 500 TL ile 6 bin 500 TL arasında yer almış ve artış göstermiştir.
2500 POLİS ALINACAK
Polis Akademisi Başkanlığı, 2020 yılı PMYO polis alımı kapsamında 2500 kadın erkek öğrenci alımı yapılacak. 250 'si kadın , 2250 'si erkek , alınacak 2500 öğrenci 2 yıl eğitime tabi tutulacak. Eğitimin ardından öğrenciler EGM bünyesinde polis olarak göreve başlayacak.
KİMLER BAŞVURU YAPABİLECEK?
Polis alımına başvuru yapacak adaylar öncelikle belirtilen başvuru şartlarını taşımak zorundadırlar. Bu kapsamda erkek ve kadın adaylar başvuru yapabilecek. Ayrıca alımlar lise mezunu olan adaylar arasından yapılacaktır.
LİSE MEZUNU OLMAK VE TYT'DEN PUAN ALMIŞ OLMAK ŞARTI!
Başvuru yapacak adayların Ortaöğretim/Lise mezunu olmaları gereklidir. Ayrıca Polis Akademisi Başkanlığı tarafından PMYO alımları YKS ( Yükseköğretim Kurumları Sınavı ) ile yapılmaktadır. Bu kapsamda adayların 2020 yılında yapılacak olan Yükseköğretim Kurumları Sınavından puan almış olmaları gereklidir.
GENEL ŞARTLAR NE OLACAK?
2020 Yılı PMYO Polis alımlarında adaylardan aşağıdaki nitelikler aranacak.
Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
18 yaşını doldurmuş ve 26 yaşından gün almamış olmak,
Erkeklerde en az 167 cm ve bayan öğrenci adalarında en az 162 cm boyunda olmak,
Eğitim-öğretim yılının başlangıç tarihi itibarıyla bir siyasi partiye veya siyasi parti kollarına üye bulunmamak,
Alkol, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımı nedeniyle tedavi görmüş veya görüyor olmamak,
Kamu haklarını kullanmaktan yoksun bırakılmamış olmak,
Sağlık Yönetmeliği hükümleri hariç, herhangi bir nedenle polis eğitim kurumlarından çıkarılmamış olmak,
Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumlu olmak,
Silah taşımaya veya silahlı görev yapmaya hukuki bir engeli bulunmamak,
PMYO HAKKINDA
Polis Meslek Yüksekokulu öğrencileri parasız yatılı ve resmi üniformalıdır. Öğrencilerin iaşe, ibate ve sağlık giderleri ile diğer istihkakları Devletçe karşılanır. Polis Meslek Yüksekokullarında eğitim-öğretim süresi iki yıldır.