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    • 05.08.2020 10:12
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    Son dakika: 'da yükseliş trendi sürüyor! | 5 Ağustos 2020 BIST 100 endeksi

    'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 8,13 puan ve yüzde 0,75 değer kazanarak 1.095,29 puandan başladı. Analistler, bugün yurt içinde reel efektif kuru ve finansal kesim dışındaki firmaların döviz yükümlülükleri, yurt dışında ise 'de ı ve dünya genelinde açıklanacak hizmet sektörü ve bileşik Satınalma Yöneticileri Endeksi verilerinin takip edileceğini bildirdi.

    Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,75 artışla 1.095,29 puandan başladı.

    Açılışta BIST 100 endeksi, 8,13 puan ve yüzde 0,75 değer kazanarak 1.095,29 puana çıktı.

    Bankacılık endeksi yüzde 0,56 ve holding endeksi yüzde 0,73 yükseliş kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,51 ile finansal kiralama, faktoring, tek gerileyen ise yüzde 0,07 ile turizm oldu.

    Dün, uluslararası borsalarından negatif ayrışan Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi günü yüzde 3,53 değer kaybıyla 1.087,16 puandan tamamladı.

    Analistler, bugün yurt içinde reel efektif döviz kuru ve finansal kesim dışındaki firmaların döviz yükümlülükleri, yurt dışında ise ABD'de özel sektör istihdamı ve dünya genelinde açıklanacak hizmet sektörü ve bileşik Satınalma Yöneticileri Endeksi verilerinin takip edileceğini bildirdi.

    Yeni tip koronavirüs salgınına ilişkin haber akışı ve ABD'deki teşvik paketine ilişkin gelişmelerin de gündemin odağındaki yerini koruduğunu kaydeden analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.085 ve 1.060 seviyelerinin destek konumunda olduğunu söyledi.
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