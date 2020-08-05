Piyasalarda altın fiyatları hareketliliği devam ediyor. Edinilen son dakika bilgilerine göre gram altın rekorunu yeniden kırdı ve tarihinin en yüksek seviyesine tırmandı. Altın güçlü yükselişe koronavirüs pandemisi ve bunun ekonomi üzerine etkilerinden kaynaklanan endişeler sebep oldu ve yükselişler negatif reel faiz ve zayıflayan dolardan destek aldı. Akdeniz'de gerilimin tırmanması, ABD ile Çin arasında yaşanan gerilimin artması ve corona tehlikesinin devam etmesi nedeniyle yatırımcılar güvenli liman olarak altına sığınıyor. Bu da altın fiyatlarında yükselmeye neden oluyor. Peki altın şimdi alınır mı satılır mı?
ALTIN FİYATLARI
ALTIN NEDEN YÜKSELİYOR?
Altın güçlü yükselişe koronavirüs pandemisi ve bunun ekonomi üzerine etkilerinden kaynaklanan endişeler sebep oldu ve yükselişler negatif reel faiz ve zayıflayan dolardan destek aldı.
Akdeniz'de gerilimin tırmanması, ABD ile Çin arasında yaşanan gerilimin artması ve corona tehlikesinin devam etmesi nedeniyle yatırımcılar güvenli liman olarak altına sığınıyor. Bu da altın fiyatlarında yükselmeye neden oluyor.
GOLDMAN SACHS YENİ TAHMİN YAYIMLADI
İlave teşviklerin gelecek olması ile birlikte, Goldman Sachs Group Inc.,bir değerlendirmede daha bulundu. Yapılan değerlendirmede, hükümetlerin para birimlerinin değerini düşürmesi sonucu altının "son merci" para birimi haline geldiğini kaydetti ve ons başına 2,300 dolara doğru bir ralli tahmininde bulundu. Salı günü, ABD'nin 10 yıl vadeli hazine tahvillerinin reel faizi önceki rekor düşük seviyenin altında kapandı.
"3 BİN DOLARI BULACAK"
Goldman Sachs Group Inc., Citigroup Inc. ve Bank of America Corp. (BofA) ise henüz bu görüşte değil ve BofA, altının ilerleyen dönemlerde ons başına 3,000 dolar seviyesini görebileceği tahmininde bulundu.
JPMORGAN: "DÜŞECEK"
JPMorgan Chase & Co., fiyatların 2020 yılında yüzde 27 yükselmesine neden olan rallinin bu yılın ilerleyen dönemlerinde hızını kaybedeceğini söyledi.
Altın fonlarındaki toplam varlıklar Almanya'nın altın varlıklarını aştı
Altın destekli ETF'lerdeki toplam varlıklar, Almanya'nın altın varlıklarını aşarak ikinci sıraya yükseldi. Yatırımcıların küresel ekonomik görünüme ilişkin endişeleri güvenli liman niteliğindeki altına yönelik talebi artırdı ve bunun sonucu, altın destekli Borsa fonlarındaki (ETF) toplam altın varlıkları, Almanya'nın altın varlıklarını aşarak, ABD'nin gerisinde ikinci sıraya yükseldi.
Altın bu yıl, koronavirüs pandemisinin pandemisinin büyümeyi olumsuz etkilemesi ile rekor seviyeye ralli yaptı ve bu yükseliş, altın destekli ETF'lere yoğun girişlerden destek aldı. altındaki yükseliş, ekonomik yavaşlama ile mücadele için uygulamaya koyulan teşviklerin paraların değerlerini düşürmesinden ve enflasyonu yükseltmesinden de güç alıyor. Yatırımcılar ayrıca artan jeopolitik gerilimlere, ağırlaşan kamu borçlarına ve yüksek seviyelerdeki hisse senedi değerlemelerine de dikkat çekiyor.
Altın destekli ETF'lerdeki varlıkların küresel bazda toplamı, Bloomberg'in derlediği verilere göre, Pazartesi günü itibarıyla 3,365.6 tona yükseldi ve bu yıl yüzde 30.5 arttı. Bu, Almanya'nın toplam altın varlıklarından birkaç ton daha fazla. ABD'deki toplam altın varlıkları ise 8,000 tonun izeründe.
Vadeli altın kontratları ons başına 2,000 dolar seviyesini aşmış olsa bile, yükselişin devam edebileceği ve bu yükselişin kaydadeğer boyutta olabileceğine ilişkin çok fazla tahmin var. Goldman Sachs Group Inc., yatırımcıların "yeni bir rezerv para arayışında" olmaları ile birlikte 2,300 dolara tırmanabileceği öngörüsünde bulunurken, RBC Capital Markets rallinin yüzde 40 ihtimalle 3,000 dolara kadar sürebileceği tahmininde bulundu.
Altın vadeli kontratları Salı günü ons başına 1,995.70 dolar seviyelerinde seyrediyordu. Kontrat Pazartesi günü 2,009.50 dolar ile tüm zamanların en yüksek seviyesine tırmandı. ETF'ler yatırımcılara, altının fiziki teslimatı olmaksızın işlem yapabilme olanağı sağlıyor.
ALTIN FİYATLARI TAHMİNİ
Deutsche Bank stratejisti Michael Hsueh, uzun vadeli para politikası zemininin altında boğa piyasasını en azından 2021 yılına kadar uzatacağını söyledi. Hsueh, düşük faizleri, ekonomik temellerin toparlanma aşamasında olmasını ve zayıf dolar eğilimini işaret etti.
Deutsche stratejistinin "Fed'in 1 - 2 yıllık politika yönünün, toparlanma önlemlerinin içerebileceği sözlü yönlendirme ve uzun vadeli tahvil faizi kontrolünü izin verdiği ölçüde altına yönelik yatırımcı talebini sürdüreceğini öngörüyoruz." ifadesi yer aldı.
"Bunun dışında Fed'in para politikası stratejisinin ortalama faiz hedeflemesini benimsemesiyle sonuçlanacağı" belirtilen raporda, bu durumun dezenflasyonist bir dünyada güvercin eğilimli olduğu ifade edildi.
Banka 2021 sonu için altın tahminini onsu başına 1,750 dolardan 2,000 dolara yükseltti. 2020 sonu tahminini 1,800 dolar seviyesinde korudu.
Spot piyasada işlem gören Çarşamba günkü işlemlerde 1,726 dolar civarında alıcı buldu. Değerli metal 2011'de 1,921.17 dolar ile tüm zamanların en yüksek seviyesini görmüştü.