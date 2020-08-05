JPMORGAN: "DÜŞECEK"

JPMorgan Chase & Co., fiyatların 2020 yılında yüzde 27 yükselmesine neden olan rallinin bu yılın ilerleyen dönemlerinde hızını kaybedeceğini söyledi.

Altın fonlarındaki toplam varlıklar Almanya'nın altın varlıklarını aştı

Altın destekli ETF'lerdeki toplam varlıklar, Almanya'nın altın varlıklarını aşarak ikinci sıraya yükseldi. Yatırımcıların küresel ekonomik görünüme ilişkin endişeleri güvenli liman niteliğindeki altına yönelik talebi artırdı ve bunun sonucu, altın destekli Borsa fonlarındaki (ETF) toplam altın varlıkları, Almanya'nın altın varlıklarını aşarak, ABD'nin gerisinde ikinci sıraya yükseldi.

Altın bu yıl, koronavirüs pandemisinin pandemisinin büyümeyi olumsuz etkilemesi ile rekor seviyeye ralli yaptı ve bu yükseliş, altın destekli ETF'lere yoğun girişlerden destek aldı. altındaki yükseliş, ekonomik yavaşlama ile mücadele için uygulamaya koyulan teşviklerin paraların değerlerini düşürmesinden ve enflasyonu yükseltmesinden de güç alıyor. Yatırımcılar ayrıca artan jeopolitik gerilimlere, ağırlaşan kamu borçlarına ve yüksek seviyelerdeki hisse senedi değerlemelerine de dikkat çekiyor.

Altın destekli ETF'lerdeki varlıkların küresel bazda toplamı, Bloomberg'in derlediği verilere göre, Pazartesi günü itibarıyla 3,365.6 tona yükseldi ve bu yıl yüzde 30.5 arttı. Bu, Almanya'nın toplam altın varlıklarından birkaç ton daha fazla. ABD'deki toplam altın varlıkları ise 8,000 tonun izeründe.

Vadeli altın kontratları ons başına 2,000 dolar seviyesini aşmış olsa bile, yükselişin devam edebileceği ve bu yükselişin kaydadeğer boyutta olabileceğine ilişkin çok fazla tahmin var. Goldman Sachs Group Inc., yatırımcıların "yeni bir rezerv para arayışında" olmaları ile birlikte 2,300 dolara tırmanabileceği öngörüsünde bulunurken, RBC Capital Markets rallinin yüzde 40 ihtimalle 3,000 dolara kadar sürebileceği tahmininde bulundu.

Altın vadeli kontratları Salı günü ons başına 1,995.70 dolar seviyelerinde seyrediyordu. Kontrat Pazartesi günü 2,009.50 dolar ile tüm zamanların en yüksek seviyesine tırmandı. ETF'ler yatırımcılara, altının fiziki teslimatı olmaksızın işlem yapabilme olanağı sağlıyor.