GOLDMAN SACHS YENİ TAHMİN YAYIMLADI

İlave teşviklerin gelecek olması ile birlikte, Goldman Sachs Group Inc.,bir değerlendirmede daha bulundu. Yapılan değerlendirmede, hükümetlerin para birimlerinin değerini düşürmesi sonucu altının "son merci" para birimi haline geldiğini kaydetti ve ons başına 2,300 dolara doğru bir ralli tahmininde bulundu. Salı günü, ABD'nin 10 yıl vadeli hazine tahvillerinin reel faizi önceki rekor düşük seviyenin altında kapandı.

"3 BİN DOLARI BULACAK"

Goldman Sachs Group Inc., Citigroup Inc. ve Bank of America Corp. (BofA) ise henüz bu görüşte değil ve BofA, altının ilerleyen dönemlerde ons başına 3,000 dolar seviyesini görebileceği tahmininde bulundu.