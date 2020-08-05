Bankalar sürekli olarak yeni kampanyalar yaparak müşterilerin ihtiyaçlarını karşılamak istemektedirler. Sizlerde eğer kredi başvurusu yapacaksanız bankaların şartlarına uygun müşteri olmanız gerekmektedir. Bankalar kredi notu olan ve banka sicillerinde sıkıntı olmayan kişilere krediler verecektir. Eğer şartlara uygun olduğunuzu düşünüyorsanız aşağıdaki bankalardan aynı gün içinde kredinizi kullanabilirsiniz. Kredilere başvuru yapmak için bankaların resmi sayfasından müracaat edebilir ya da bankaların şubelerine giderek başvurunuzu şahsen yapabilirsiniz.
İNG BANK 10.000 TL. 12 AY VADELİ İHTİYAÇ KREDİSİ
Faiz Oranı: %0,79
Aylık Taksit: 885,57 TL
Toplam Ödeme: 10.676,84 TL
GARANTİ BANKASI 10.000 TL. 12 AY VADELİ İHTİYAÇ KREDİSİ
Faiz Oranı: %1,87
Aylık Taksit: 959,82 TL
Toplam Ödeme: 11.517,92 TL
CEPTETEB 10.000 TL. 12 AY VADELİ İHTİYAÇ KREDİSİ
Faiz Oranı: % 0.89
Aylık Taksit: 892,31 TL
Toplam Ödeme: 10.707,71 TL
TEB 10.000 TL. 12 AY VADELİ İHTİYAÇ KREDİSİ
Faiz Oranı: %0,79
Aylık Taksit: 885,57 TL
Toplam Ödeme: 10.676,84 TL
QNB FİNANSBANK 10.000 TL. 12 AY VADELİ İHTİYAÇ KREDİSİ
Faiz Oranı: %0,84
Aylık Taksit: 888,94 TL
Toplam Ödeme: 10.667,24 TL
TÜRKİYE İŞ BANKASI 10.000 TL. 12 AY VADELİ İHTİYAÇ KREDİSİ
Faiz Oranı: %0,96
Aylık Taksit: 897,04 TL
Toplam Ödeme:10.764,48 TL
DENİZBANK 10.000 TL. 12 AY VADELİ İHTİYAÇ KREDİSİ
Faiz Oranı: %1,29
Aylık Taksit: 919,54 TL
İhtiyaç Kredisi Koşulları
İhtiyaç kredileri, gerçek kişilerin, bireysel amaçlı ihtiyaçlarını karşılamak için kullandıkları kredilerdir. İhtiyaç kredisi ev ihtiyaçlarını karşılamaktan, çocukların okul ödemelerine kadar pek çok amaç için alınabilir. Bankalara göre farklı ihtiyaç kredisi türleri oluşturulmuştur. Ancak yoğun olarak kullanılanlar, eğitim kredisi, beyaz eşya kredisi, tatil kredisi ve ev yenileme kredisi, altın kredisidir.
Cep telefonu ya da internet üzerinden başvuru yapmak artık çok kolay.
Son zamanlarda bankalarında teknolojik gelişmelere ayak uydurması ile birlikte banka şubesine gitmeden telefon veya internet yoluyla bile ihtiyaç kredisi kullanılmaya başlanmış, hatta yeni kanunların devreye girmesi ve taksitli kredi kartı satışlarındaki sınırlamalar ile birlikte cep telefonları için bile bankalar tarafından ihtiyaç kredisi verilmeye başlanmıştır.
Kredi koşulları farklılık gösterebiliyor.
İhtiyaç kredileri genellikle teminat alınmadan verilen kredilerdir. Bu nedenle banka açısından riski diğer kredilere göre daha yüksektir. Bu riski karşılayabilmek amacı ile de diğer kredi türlerine göre daha yüksek faiz oranı belirlenmektedir. Faiz oranının yüksek belirlenmesinin bir diğer nedeni de ihtiyaç kredilerinde herhangi bir faiz ve vergi muafiyetinin olmamasıdır.
İhtiyaç kredilerinin vadeleri yasal olarak 36 aydan 48 aya çıkarılmıştır. Ortalama kredi tutarları 20.000-30.000 TL civarlarındadır. Daha yüksek tutarlı kredi talebi durumunda kişinin hem gelirinin daha yüksek olması hem de genel olarak kredi ödeme performanslarının iyi olması, iyi bir kredi raporunun olması beklenir. Ek olarak 3. bir kişinin kefaleti istenebilir.
Başvuru yaparken nelere dikkat etmek gerekiyor?
Kredi Başvurusu öncesinde; kredi ihtiyacının gerekliliği üzerinden yeniden geçilmeli, ödenecek taksit tutarlarının gelir ve giderler ile uyumlu olması sağlanmalı, yüksek borçlanma ile yaşama alışkanlık haline getirilmemelidir. Zira kredi geri ödemesinde yapılacak aksaklıklar, kredi notunu olumsuz olarak etkileyeceğinden daha sonra kredi alınmasını zorlaştırır. Taksit tutarını etkileyeceği için faiz oranı ve komisyon tutarınu en uygun şekilde belirlemiş bankaya kredi başvurusu yapılmalıdır.
Başvuru sırasında kredi başvurusu yapan kişiye ait tüm bilgiler tam ve doğru şekilde verilmelidir. Burada en önemli konu kişinin gelir bilgisinin doğru olmasıdır. Ayrıca varsa aile geliri bilgisinin verilmesi kredi değerlendirmesinde önemli rol almaktadır.
Ayrıca borçlarını yeniden yapılandırmak, örneğin kredi kart borçlarını kapatmak için yeni kredi çekmek isteyen kişinin kredi amacını mutlaka bankaya iletmesi çok önemlidir. Böylece banka, başvuru sahibinin mevcut borçlarına ilave borç vereceği izleniminden kurtulur ve kredinin onaylanma olasılığı artar. Yine birikmiş kredi borçları olan ya da ödemelerinde aksaklık yaşayan kişilerin başka bankaya başvurmak yerine borçların bulunduğu bankalardan yeniden yapılandırma talep etmesi daha yerinde olacaktır.
Başvuru için nüfus cüzdanı fotokopisi, maaş bordrosu/gelir belgesi, ikametgah ya da adres gösteren fatura, emeklilik belgesi, firma belgesi, kira gelir belgesi, çiftçi belgesi gibi belgeler kişinin işine ve çalışma durumuna göre banka tarafından istenen belgeler arasındadır.