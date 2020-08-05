Gram altın ne kadar? Altının gram fiyatı güne yükselişle başlarken çeyrek altın, Cumhuriyet altını sorusuna yanıt aranıyor. Altın fiyatları günlük olarak vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. Bugün İstanbul Kapalıçarşı'da, kapanışta çeyrek altın 720,00 lira, Cumhuriyet altını 2.946,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise perşembe günü kapanışa göre yüzde 1,09 yükselişle 444,00 liradan işlem gördü. Finans analisti İslam Memiş gelecek günlerde altın fiyatlarının seyrine dair dikkat çeken açıklamalar yaptı. Deutsche Bank stratejisti Michael Hsueh, uzun vadeli para politikası zemininin altında boğa piyasasını en azından 2021 yılına kadar uzatacağını söyledi. Hsueh, düşük faizleri, ekonomik temellerin toparlanma aşamasında olmasını ve zayıf dolar eğilimini işaret etti.
ALTIN FİYATLARI ANLIK NE KADAR?
ALTIN NEDEN YÜKSELİYOR?
Aralık ayında başlayan ve tüm dünyaya yayılan corona virüsü salgını bu zamana kadar binlerce insanın hayatını kaybetmesine neden oldu. Salgının yayılmasını önlemek için ülkeler bir dizi tedbirler alarak karantina uygulamalarına başladı. Bu durum küresel bir krize dönüştü. Yatırımcılar bu gibi dönemlerde güvenli liman olarak gördükleri altına hücum etti.
Salgın ile fiyatı yükselen altının ateşi, ülkelerin normalleşme adımları atmaya başlaması ile bir nebze düşse de son dönemde artan vaka sayıları, salgında ikinci dalga korkusunu yükseltti. Bir çok ülke tekrar karantina uygulamalarına dönerken yatırımcılar da tekrar güvenli liman olarak gördükleri altına yöneldi.
ABD ve Çin arasındaki gerilimin tekrar yükselmeye başlaması da altın fiyatlarında yaşanan artışın en önemli sebeplerinden biri. Mart 2017'den itibaren devam eden ticaret savaşlarında tansiyon, son olarak iki ülkenin konsoloslukları kapatması ile yükseldi. Artan gerilim ile güvenli limanlara kaçan yatırımcıların ilk tercihi altın oluyor.
Altın fonlarındaki toplam varlıklar Almanya'nın altın varlıklarını aştı
Altın destekli ETF'lerdeki toplam varlıklar, Almanya'nın altın varlıklarını aşarak ikinci sıraya yükseldi. Yatırımcıların küresel ekonomik görünüme ilişkin endişeleri güvenli liman niteliğindeki altına yönelik talebi artırdı ve bunun sonucu, altın destekli Borsa fonlarındaki (ETF) toplam altın varlıkları, Almanya'nın altın varlıklarını aşarak, ABD'nin gerisinde ikinci sıraya yükseldi.
Altın bu yıl, koronavirüs pandemisinin pandemisinin büyümeyi olumsuz etkilemesi ile rekor seviyeye ralli yaptı ve bu yükseliş, altın destekli ETF'lere yoğun girişlerden destek aldı. altındaki yükseliş, ekonomik yavaşlama ile mücadele için uygulamaya koyulan teşviklerin paraların değerlerini düşürmesinden ve enflasyonu yükseltmesinden de güç alıyor. Yatırımcılar ayrıca artan jeopolitik gerilimlere, ağırlaşan kamu borçlarına ve yüksek seviyelerdeki hisse senedi değerlemelerine de dikkat çekiyor.
Altın destekli ETF'lerdeki varlıkların küresel bazda toplamı, Bloomberg'in derlediği verilere göre, Pazartesi günü itibarıyla 3,365.6 tona yükseldi ve bu yıl yüzde 30.5 arttı. Bu, Almanya'nın toplam altın varlıklarından birkaç ton daha fazla. ABD'deki toplam altın varlıkları ise 8,000 tonun izeründe.
Vadeli altın kontratları ons başına 2,000 dolar seviyesini aşmış olsa bile, yükselişin devam edebileceği ve bu yükselişin kaydadeğer boyutta olabileceğine ilişkin çok fazla tahmin var. Goldman Sachs Group Inc., yatırımcıların "yeni bir rezerv para arayışında" olmaları ile birlikte 2,300 dolara tırmanabileceği öngörüsünde bulunurken, RBC Capital Markets rallinin yüzde 40 ihtimalle 3,000 dolara kadar sürebileceği tahmininde bulundu.
Altın vadeli kontratları Salı günü ons başına 1,995.70 dolar seviyelerinde seyrediyordu. Kontrat Pazartesi günü 2,009.50 dolar ile tüm zamanların en yüksek seviyesine tırmandı. ETF'ler yatırımcılara, altının fiziki teslimatı olmaksızın işlem yapabilme olanağı sağlıyor.
ALTIN FİYATLARI TAHMİNİ
Deutsche Bank stratejisti Michael Hsueh, uzun vadeli para politikası zemininin altında boğa piyasasını en azından 2021 yılına kadar uzatacağını söyledi. Hsueh, düşük faizleri, ekonomik temellerin toparlanma aşamasında olmasını ve zayıf dolar eğilimini işaret etti.
Deutsche stratejistinin 16 Haziran tarihli raporunda "Fed'in 1 - 2 yıllık politika yönünün, toparlanma önlemlerinin içerebileceği sözlü yönlendirme ve uzun vadeli tahvil faizi kontrolünü izin verdiği ölçüde altına yönelik yatırımcı talebini sürdüreceğini öngörüyoruz." ifadesi yer aldı.
"Bunun dışında Fed'in para politikası stratejisinin ortalama faiz hedeflemesini benimsemesiyle sonuçlanacağı" belirtilen raporda, bu durumun dezenflasyonist bir dünyada güvercin eğilimli olduğu ifade edildi.
Banka 2021 sonu için altın tahminini onsu başına 1,750 dolardan 2,000 dolara yükseltti. 2020 sonu tahminini 1,800 dolar seviyesinde korudu.
Spot piyasada işlem gören Çarşamba günkü işlemlerde 1,726 dolar civarında alıcı buldu. Değerli metal 2011'de 1,921.17 dolar ile tüm zamanların en yüksek seviyesini görmüştü.