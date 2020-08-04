Türkiye Sınai Kalkınma Bankası AŞ (TSKB) tarafından, Kovid-19 salgınından olumsuz etkilenen firmaların desteklenmesi için Asya Altyapı Yatırım Bankası (AIIB) ile 200 milyon dolarlık bir kaynak anlaşması imzalandı.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, TSKB, Türkiye'nin altyapı ve üretim sektörlerinde faaliyet gösteren ve Kovid-19'dan olumsuz etkilenen kurumsal şirketlerin likidite ihtiyaçlarının giderilmesi amacıyla 200 milyon dolarlık bir kaynak anlaşmasına imza attı.

Asya Altyapı Yatırım Bankası ile imzalanan anlaşma kapsamında, firmalara 3 yıla kadar vadeli işletme sermayesi kredisi sağlanacak.

Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın geri ödeme garantisi altında temin edilen kaynak, ulaştırma, enerji, su, sürdürülebilir şehirler, sağlık, bilişim ve iletişim teknolojileri gibi altyapı sektörlerine ve AIIB'nin stratejisi doğrultusunda tespit edilen üretim sektörlerindeki şirketlere kullandırılacak.