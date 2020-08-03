Kredi başvurusu yapacak olan müşteriler 10.000 TL kredi başvurusu yaptığında aynı gün içinde krediyi almak isterler. Genel olarak bankalarda düşük limitli kredileri müşterilerine hemen vermektedir. Üstelik gelir belgesiz ve kimlikle de bu kredileri kullanabilirsiniz. Bankadan ne kadar kredi başvurusu yaparsanız yapın bazı şartlara uygun olmanız gerekiyor. Öncelikle banka şartlarına uygun olmanız için kredi notunuzun yüksek olması gerekiyor. Bankalardan avukatlık olduysanız ve sicilinizde sıkıntı varsa, kredi başvurusu yapsanız dahi kredi kullanamazsınız.
Finansbank 10.000 TL Kredi Başvurusu
Acil kredi ihtiyacı olan müşterilere kredi veren bir diğer banka ise QNB Finansbank'tır. Bu banka üzerinden acil kredi başvurusu yapabilir ve hemen onaylı kredinizi kullanabilirsiniz. Banka şartlarına uygun olan müşteriler TC Kimlik numarasını 5030'a mesaj atarak 60 ay vadeli kredi başvurusunda bulunabilirler. Dilerseniz kredi başvurusunu internet bankacılığından da yapabilirsiniz. Bu bankadan yaptığınız kredi başvurusunda 10.000 TL kredi ihtiyacınız için 3 ay ertelemeli kredi imkanından da faydalanabilirsiniz. SMS ve internet üzerinden onay aldığınız kredileri size en yakın banka şubesine giderek kimliğinizle de kullanabilirsiniz.
İhtiyaç Kredisi Başvurusu Nasıl Yapılır?
QNB Finansbank'ta hesabınız varsa "Hemen Başvur" butonuna tıklayabilir, başvurunuzu anında gerçekleştirebilirsiniz.
QNB Finansbank müşterileri, 0850 220 8 573 numaralı Alo Kredi hattımızı arayarak da 7/24 ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunabilirler.
Kredi başvurunuzu dakikalar içerisinde Türkiye' nin krediye özel ilk mobil uygulaması KrediGO aracılığıyla yapmak için mobil uygulamamızı buradan tıklayabilirsiniz.
TC Kimlik numaranızı 5030'a SMS atarak anında başvuruda bulunabilirsiniz.
İnternet ve Cep Şubesi üzerinden yapılan başvurularda herhangi bir belge talep edilmemektedir. Farklı kullanım amaçlarına yönelik kredi çeşitleriyle sizleri rahatlatacak finansman çözümlerimiz için diğer ürünlerimizi de inceleyebilirsiniz.
QNB Finansbank İnternet ve Cep Şubesi şifrenizi henüz almadıysanız ya da şifrenizi unuttuysanız şifrenizi almak yada sıfırlamak için buraya tıklayabilirsiniz.
QNB FİNANSBANK ÇALIŞMA SAATLERİ
QNB Finansbank'ın açılış, kapanış saatleri ile birlikte öğle arası tatili şu şekilde:
QNB Finansbank şubeleri kaçta açılıyor?
QNB Finansbank açılış saati: 09:00
QNB Finansbank şubeleri kaçta kapanıyor?
QNB Finansbank kapanış saati: 17:00
QNB Finansbank öğle arası kaçta başlayıp kaçta bitiyor?
QNB Finansbank öğle tatili: 12:30 – 13:30
QNB Finansbank çalışma saatleri; sabah saat 09:00 ile 17:00 arasında. 17:00'ın ardından gerçekleştirilecek işlemlerde banka şubesi kanalını kullanmak mümkün değil. Fakat ATM işlemleri ile mobil ve internet bankacılığı işlemleri için herhangi bir saat kısıtlaması yok. Yukarıda belirtilen mesai saatleri dışında gerçekleştirmek istediğiniz hemen her işlem için mobil ve internet bankacılığı ile ATM kanallarından birini tercih edebilirsiniz.