Hatırlanacağı üzere korana virüs salgını nedeni ile pek çok kişi zorunlu karantina uygulamaları ve evde kalın çağrısı ile maddi olarak zor günler yaşamış, süreçte gelen açıklama ile devlet bankaları tarafından bireysel temel ihtiyaç desteği kredisi verileceği duyurulmuştu. Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank kredi oranları yakından takip ediliyor. En yoğun ilgi gören ise sosyal hayatı destek kredi paketi oldu. Bireysel müşterilere ya da mobilya, elektronik, beyaz eşya gibi yerli üretim yapan firmalara 6 ay ödemesiz 60 ay vadeli kredi imkanlarını hizmete sundu. asgari 3.000 ile azami 30.000 TL oranında yapılacak olan Sosyal hayatı destek kredileri ekonomiye destek vermek amacıyla devam ediyor.