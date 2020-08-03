Günlük 100 bin adet üretim yapabilecek potansiyeli yakaladıklarını ifade eden Çelik, "Bir ürün üretmek kıymetli ama bunu kapasiteli bir şekilde insanların ihtiyacına sunabilmek de o bir o kadar önemli. Şu an bu süreç işlemeye başlamış durumda. Artık ortada tamamı yerli ve milli, yüzde 96,8 doğruluk oranı olan bir ürün var ve bu ürünü 21 ülkeye ihraç etmiş durumdayız." diye konuştu.