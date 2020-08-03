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    • 03.08.2020 10:50
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    güne yükselişle başladı | 3 Ağustos 2020 Avrupa borsaları

    Haftanın ilk iş gününde güne alış ağırlıklı bir seyirle başladı. Almanya, İngiltere, Fransa ve İtalya'da borsalar yükseliş görünümündeyken, İspanya'da IBEX 35 endeksi güne yüzde 0,13 düşüşle başladı.

    Avrupa borsaları güne yükselişle başladı

    , haftanın ilk işlem gününe alış ağırlıklı bir seyirle başladı.

    Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,17 artarak 356,93 puan, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,62 yükselerek 12.390,30 puan oldu.

    İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,02 artışla 5.898,72 puanda, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,28 kazançla 4.797,22 puanda ve İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,29 primle 19.146,43 puanda seyrediyor.

    İspanya'da IBEX 35 endeksi ise yüzde 0,13 düşüşle 6.868,80 puan seviyelerinde bulunuyor.

    Avro/dolar paritesi 0,10 düşüşle 1,1768 düzeyinde, sterlin/dolar paritesi yüzde 0,03 düşüşle 1,3085'ten işlem görüyor.

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