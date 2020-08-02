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    • 03.08.2020 09:17
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    • 01.09.2020 15:53
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    Belediye tüm ihtiyaçları karşılıyor! Nakit, gıda, yakacak...

    Devlet vatandaşlara çok önemli yardımlar yapmaya devam ediyor. Bu bağlamda belediye para, gıda ve eğitim yardımı yapıyor! İhtiyaç sayımı vatandaşla bağlı bulundukları belediyelerin erzak yardımı ve maddi desteğinden faydalanabiliyor. Peki, , ? Belediye encümen kurullarında belirlenen kriterlere göre, en fazla ihtiyacı olan bireylerden ihtiyacı daha aza göre yapılan bir sıralama doğrultusunda lar yapılıyor.

    Belediye tüm ihtiyaçları karşılıyor! Nakit, gıda, yakacak...

    Belediye yardımı en çok merak edilen konulardan birisi. Belediye yardımı nasıl alırım diyerek araştırma yapanlar doğru sonuçlara ulaşıyor. Kadınlara belediyeler ve valilikler bünyesinde bulunan Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları aracılığı ile destek verilmektedir. İhtiyaç sayımı vatandaşla bağlı bulundukları belediyelerin erzak yardımı ve maddi desteğinden faydalanabiliyor. Detaylar takvim.com.tr'de

    Belediye yardımı nasıl alınır, belediye yardımı başvurusu?

    Erzak yardımı belediyelerce ihtiyaç sahiplerine koliler halinde dağtılabileceği gibi kupon ya da nakdi yardım şeklinde olabilir.

    Erzak yardımıcı için gerekli belgeler hangileridir?

    Belediyenin erzak yardımından faydalanmak isteyen kişiler belli başlı şartlara uyuyor olması gerekiyor. Erzak yardımından yararlanmak için gerekli belgeler şöyle:

    Nüfus cüdanı fotokopisi

    Dilekçe

    Muhtaçlık belgesi (Muhtarlıktan alabilirsiniz)

    Ayrıca belediyeler farklı belgeler de talep edebilir. Bu nedenle başvuru öncesinde belediyelerde bilgi almalısınız.

    Belediyelerin ihtiyaç sahiplerine sunduğu yardımlar şöyle:

    Belediye yardım parası

    Odun ve kömür yardımı

    Gıda ve erzak yardımı

    Muhtaç asker ailesi yardımı

    Belediye yaşlı bakım hizmetleri

    Kırtasiye yardımı

    Öğrencilere okul yardımı

    Belediye bursu

    Giyecek yardımı

    Sosyal yardım kartı

    Şehit ve gazi yakınlarına yardım

    Fakir ailelere kira yardımı

    Sağlık ve ilaç yardımı

    Bebekler için bez ve mama yardımı

    Engelli yardımları

    Belediye yardımı başvurusu nasıl yapılır?

    Belediyeden belediye başvuru işlemlerinin adımları değişmektedir. Bazı belediyeler başvuruları telefonla bazıları ise bizzat görüşmeyle almakta. Bu nedenle bağlı bulunduğunuz belediyeye gidip konu hakkında destek alabilirsiniz.
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