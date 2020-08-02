TYT PUANI DETAYI

2018 yılında alımı yapılan PMYO 2500 Polis alımlarında adaylardan TYT puanı 260 olarak belirtilmişti. 2019 yılında ise bu puan 250 puana indirildi. 2020 yılında kaç puan olacağı hakkında herhangi bir bilgi yok ancak düşüncelerimiz yine 250 olarak belirlenebilir.

Bu kapsamda adayların 2020 yılı içinde ÖSYM Başkanlığı tarafından yapılan Yükseköğretim Kurumları Sınavında TYT puan türünden 250,000 (iki yüz elli) ham taban puan ve üzerinde puan almış olmaları gereklidir.

2011 – 300

2012 – 260

2013 – 250

2014 – 250

2015 – 270

2016 – 270

2017 – 260

2018 – 260

2019 – 250



Yukarıda gördüğünüz üzere üst üste gelen bazı yıllarda taban puanı değişmezken bazı yıllarda ardı ardına değişimler yaşanmıştır. İlgili taban puanlar ise ÖSYM'nin düzenlediği TYT sınavının sonuçlarından sonra açıklanmaktadır. Yine taban puan belirlenirken TYT sınavına giren adayların yüzdesine bakılarak taban puan belirlenir. 2019 yılında genel olarak adayların sınav sonuçları düşük olduğu için bir önceki yıldan 10 puan daha düşük bir şekilde karşımıza çıkıyor. 2020 PMYO taban puanı ne olacak sorusu ise belirttiğimiz üzere sınav yapıldıktan sonra netlik kazanacaktır. Puanın aynı kalacağının, artacağının veya düşeceğinin hiçbir şekilde garantisi yoktur.