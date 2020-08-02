Altın alış satış... Gram, çeyrek, yarım, tam, cumhuriyet, 22-18 ayar bilezik fiyatı... Altın alacaklar dikkat kritik tarih!

"ALTINDA YÜKSELİŞ DEVAM EDEBİLİR"

Bu iki kanaldaki sürecin dışardan gelen haber akışlarına bağlı olduğunun altını çizen Memiş, "Ben teknik olarak 1760 dolar seviyesine kadar geri çekilme bekliyorum. Eğer 1800 dolar üzerinde kalıcı olmaya devam ederse yükselişler 1820-1827 dolar seviyesine kadar devam edebilir" dedi.

Bu haftaki kapanışın altın fiyatları için önemli olduğunu belirten Memiş, "Kar satışları gelme olasılığı da yüksek. Yükseliş trendinin sürme olasılığı da yüksek. Altın için karar verme aşaması" dedi.

Goldman Sachs altın tahminini açıkladı



ABD'li dev yatırım bankası Goldman Sachs, ABD reel faiz oranlarındaki gerileme beklentileriyle ve güvenli liman altına yönelimi artıracak ortamın oluşmasıyla 12 aylık altın fiyatları tahminini 2 bin 300 dolara yükseltti.

Altının spot piyasadaki ons fiyatı yılın başından bu zamana kadar yüzde 27 yükselirken bugün 1,980.57 dolara çıkarak en yüksek seviyesini gördü. Goldman Sachs, "Altını özellikle hükümetlerin madeni karşılığı olmayan para birimlerinin değerini düşürdüğü ve reel faiz oranlarını tüm zamanların en düşük seviyeye çektiği bir ortamda son çare olarak görüyoruz" dedi.

Yatırım bankası aynı zamanda doların rezerv para birimi olarak ömrüne dair endişelerin de baş göstermeye başladığını belirtti.