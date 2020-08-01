2 Ağustos 14-22 ayar bilezik, tam yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları

Kuyumcuya koşan vatandaşlar fiyatları görünce şoke oldu

Farklı alanlara yatırım yapmak isterken altındaki fiyat artışı sonrası altına yatırım yapmak isteyenler kuyumculara gelerek nakitlerini altına dönüştürdü. Kimi vatandaşlar onlarca altın alırken bazı vatandaşlar ise artan fiyatlar karşısında kuyumcu vitrinlerine bakmakla yetindi.

Fiyatlardaki artış nedeniyle müşterilerinin olumsuz etkilenmesine çözüm üretmek isteyen kuyumcular ise yarım gram altının ardından şimdi de 0,25 gram altınlar ile tezgahlarını süslemeye başladı.

"BİZ ESNAF OLARAK ALTIN FİYATLARINDA YÜKSELİŞ BEKLİYORUZ"

30 yaşındaki kuyumcu Mehmet Mamik, "Yarım saat önce 425 lira seviyesindeyken 24 ayar has altın, şu anda 428 lira civarında. Biz esnaf olarak altın fiyatlarında yükseliş bekliyoruz. Bence bu yükseliş de pandemi bitene kadar, ilaç bulunana kadar sürecektir diye düşünüyorum." dedi.

EVDEKİ HESAP ÇARŞIYA UYMADI

Altın fiyatlarının yükseldiğini duyarak kuyumcuya koşan bazı vatandaşlar, evde yaptıkları hesabın çarşıdaki fiyatlara uymadığını görünce şok yaşadı. İsmini vermek istemeyen bir vatandaş, "Az önce telefon ettim. Koştum geldim, fiyatları yine çıkmış yukarıya, yetişemedim. Telefonla aradığım zaman 20 tane altın alabiliyordum. Şimdi 15 tane alabiliyorum" şeklinde konuştu.