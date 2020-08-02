Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, kurbanlıklarını satamayan yetiştiricilerimizin mağdur edilmeyeceğini ve ESK'nın elde kalan hayvanları alacağını belirtti.

Pakdemirli açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

''Bu sene 1,2 milyon büyükbaş, 3,6 milyon küçükbaş kurbanlığımız var. Bu yıl da kurbanlıklarını satamayan yetiştiricilerimizi mağdur etmeyeceğiz. Pazarda satılamayan hayvanların tamamını, talep etmeleri halinde, Et ve Süt Kurumumuz eliyle biz alacağız.

Canlı ağırlık tartımlarından %8 tokluk firesi düşülmesi sonucu 400 kg ve üzeri olan, besi kondisyonu yüksek, erkek kasaplık sığırların canlı alım birim fiyatı,19,00 ₺ olarak;

Canlı ağırlık tartımlarından %8 tokluk firesi düşülmesi sonucu 320-399 kg arası olan, besi kondisyonu yüksek, erkek kasaplık sığırların canlı alım birim fiyatı 18,00 ₺ olarak;

II. ve III. kalite dişi kesimlik sığırlar ise canlı olarak alınmayıp, Kurumumuz mevcut cari alım kriterleri ve fiyatları ile satın alınacaktır."

Küçükbaş hayvanlarda tokluk firesi düşülmeksizin tokluların canlı kilogramını 17,00 liradan alınacağını belirten Bakan Pakdemirli "Koyunlar 15,00 ₺/canlı kg, keçiler ise 13,00 ₺/canlı kg fiyat üzerinden satın alınacaktır" ifadelerini kullandı.

Alım fiyatları ve diğer detayların bugün ESK tarafından duyurulacağını belirten Pakdemirli "Kesime getirilecek elde kalan kurbanlık hayvanların, Tarım İl Müdürlüklerince hayvan pazarlarında görevlendirilen veteriner hekimler tarafından verilen sevk belgelerini ibraz etmeleri gerekmektedir" diyerek sözlerini tamamladı.