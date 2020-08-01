Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Biz Bize Yeteriz Türkiyem Kampanyasında toplanan 2 milyar TL'yi aşkın bağıştan 1,2 milyon ihtiyaç sahibi haneye 1000'er TL ulaştırıldığını bildirdi. Ayrıca 1000 TL pandemi yardımı başvuru sonucu sorgulama işlemine dair detaylar milyonlarca kişi tarafından araştırılıyor. Koronavirüs pandemisiyle mücadele kapsamında devreye alınan pandemi yardımı başvuruları halen e-Devlet üzerinden alınmaya devam ediyor. Vatandaşlar başvurularını hafta içi TC kimlik numarasının son hanesine göre yapıyor. Hafta sonu herkes başvuru yapabiliyor. Değerlendirme neticesinde Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından desteğe ihtiyacı olduğu belirlenen hanelere ödeme sağlanıyor. İşte son dakika haberi ve detaylar takvim.com.tr'de