



Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın önceki gün müjdelediği yeni vergi indirimleri milyonlarca vatandaşı sevindirirken pek çok sektörü de hareketlendirecek. Yeme içme, konaklama ve müze-sinematiyatroda 7 puan birden indirim yapılırken KDV yüzde 1 olarak uygulanacak. Bunun dışında birçok esnaf hizmetinde de KDV yüzde 18'den 8'e düşürülerek 10 puanlık indirim yapıldı. Söz konusu indirimlerle ilgili Cumhurbaşkanlığı Kararı resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe girerken vergi avantajlarının vatandaşa indirim olarak yansıtılması bekleniyor.

İndirimlerin özellikle yemeiçme ve konaklama cirolarındaartış sağlayacağı belirtiliyor. Esnaf, tüccar, serbest meslek erbabı ve işletmelerin ciddi bir maliyet kalemi olan iş yeri kiralamalarında stopajın yüzde 10'a düşürülmesinin fiyatları aşağı çekeceği vurgulanıyor.Bayram tatili öncesinde yapılan KDV indirimleri özellikle konaklama ve yeme içmede de fiyatları düşürecek. Yine vatandaşın alacağı birçok hizmette düşük vergi uygulanacak olması bütçeleri rahatlatacak. İndirimler sonrası vatandaşlar, "Hükümet esnaf ve vatandaş için üzerine düşeni yaptı. Şimdi bu indirimlerin fiyatlara yansıtılmasına sıra geldi" dediler.