Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın önceki gün müjdelediği yeni vergi indirimleri milyonlarca vatandaşı sevindirirken pek çok sektörü de hareketlendirecek. Yeme içme, konaklama ve müze-sinematiyatroda 7 puan birden indirim yapılırken KDV yüzde 1 olarak uygulanacak. Bunun dışında birçok esnaf hizmetinde de KDV yüzde 18'den 8'e düşürülerek 10 puanlık indirim yapıldı. Söz konusu indirimlerle ilgili Cumhurbaşkanlığı Kararı resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe girerken vergi avantajlarının vatandaşa indirim olarak yansıtılması bekleniyor.
CİROLAR ARTACAK
İndirimlerin özellikle yemeiçme ve konaklama cirolarında yüzde 30 artış sağlayacağı belirtiliyor. Esnaf, tüccar, serbest meslek erbabı ve işletmelerin ciddi bir maliyet kalemi olan iş yeri kiralamalarında stopajın yüzde 10'a düşürülmesinin fiyatları aşağı çekeceği vurgulanıyor.
VATANDAŞ MUTLU
Bayram tatili öncesinde yapılan KDV indirimleri özellikle konaklama ve yeme içmede de fiyatları düşürecek. Yine vatandaşın alacağı birçok hizmette düşük vergi uygulanacak olması bütçeleri rahatlatacak. İndirimler sonrası vatandaşlar hükümete teşekkür ederken, "Hükümet esnaf ve vatandaş için üzerine düşeni yaptı. Şimdi bu indirimlerin fiyatlara yansıtılmasına sıra geldi" dediler.
İŞ DÜNYASI SEVİNDİ
BİRLEŞMİŞ MARKALAR DERNEĞİ (BMD) BAŞKANI SİNAN ÖNCEL: "Stopaj vergisi ve kiralamalarda KDV indirimini çok isabetli bir adım olarak değerlendiriyoruz. Cadde mağazalarını yakından ilgilendiren bu konuyla ilgili aynı hassasiyeti mülk sahiplerinden de bekliyoruz.
İTO BAŞKANI ŞEKIP AVDAGİÇ: KDV indirimi reel sektörün özellikle talebin canlanması için en büyük beklentisi ve talebiydi. Hükümet büyük bir fedakarlıkla bu indirimleri gerçekleştirdi.
TÜRES BAŞKANI RAMAZAN BİNGÖL: Bu iyileşme sektörümüz için can suyu niteliği taşıyor. Restoranlarda KDV indirimiyle yüzde 7'lik indirim uygulayacağız. Bu indirimimiz sayesinde cirolarımızda yüzde 20-30 aralığında artış bekliyoruz.
ATO BAŞKANI GÜRSEL BARAN: Hazine ve Maliye Bakanlığımızın, bazı hizmetlerde KDV ve kira stopaj indirimi gerçekleştireceği haberi, bu konuda talepleri olan üyelerimize bayram hediyesi oldu ve hepimizi çok sevindirdi.
CEBE NASIL YANSIYACAK?
● Vatandaş daha ucuz tatil yapacak.
● Gıdada cirolar yüzde 30 artacak fiyatlar yüzde 7 inecek.
● Restoranlarda fiyatlar düşürülecek.
● Esnaf maliyet düşüşünü fiyatlara yansıtıp ürünleri ucuzatacak.
● Kayıt dışılık azalacak.
● Mağaza kiralarında indirim olacak.
● Vatandaş aldığı birçok tamir hizmetine daha az para ödeyecek.
● Düğünler daha ucuza gelecek, evlilik masrafı azalacak.
● Talep canlanacak alışveriş artacak Türkiye kazanacak.
İŞTE YENİ KDV ORANLARI
● İş yeri kira gelir stopajı yüzde 20'den 10'a indirildi.
● İş yeri kiralama hizmeti, kongre, konferans, seminer, konser, fuar ve lunapark giriş ücretleri, düğün, nikah, balo ve kokteyl salonlarında verilen organizasyon hizmetleri, berberlik ve kuaförlük hizmetleri ile güzellik salonunda verilen hizmetler, terzilik, giyim eşyası ve ev tekstil ürünlerinin onarım ve tamiratı, ayakkabı ve deri eşyaların onarımı ile ayakkabı boyama hizmetleri, kuru temizleme, çamaşırhane, giyim eşyası ve diğer tekstil ürünlerini ütüleme hizmetleri ile halı ve kilim yıkama hizmetlerinde KDV yüzde 18'den 8'e çekildi.
● Konaklama ve yeme-içme hizmetlerinde ve sinema, tiyatro, müze giriş ücreti gibi kültürel faaliyetlerde KDV yüzde 8'den 1'e düşürüldü.