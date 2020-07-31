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    • Ekonomi
    • 31.07.2020 Gazete
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    Hazine ve Maliye Bakanı 'tan KDV indirimi müjdesi

    Hazine ve Maliye Bakanı ’tan vatandaşlara bir destek daha geldi. Albayrak, "Bayram öncesinde başta esnafımız olmak üzere tüm vatandaşlarımıza müjdemiz var. İş yeri kira stopajını yüzde 20'den 10'a indirdik." ifadeleriyle KDV indirimlerini duyurdu.

    Hazine ve Maliye Bakanı 'tan vatandaşlara bir destek daha geldi.

    Albayrak, "Bayram öncesinde başta esnafımız olmak üzere tüm vatandaşlarımıza müjdemiz var. İş yeri kira stopajını yüzde 20'den 10'a indirdik. Yolcu taşımacılığı, düğün, nikah organizasyonu, konut bakım onarımı, tamir, kuru temizleme, terzilik gibi esnaf hizmetlerinde KDV'yi %18'den %8'e indirdik. Ayrıca; KDV oranı %8 olan konaklama ve yemeiçme hizmetleri ile sinema, tiyatro, müze giriş ücreti gibi kültürel faaliyetlerde KDV'yi %1'e indirdik. Esnafımızı her alanda desteklemek için üzerimize düşeni yapıyoruz" diye konuştu.

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