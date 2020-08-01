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    • Ekonomi
    • 01.08.2020 Gazete
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    Enerjide ‘’ dönemi

    Yeşil Tarife olarak da bilinen 'ya ilişkin bir grup gazeteciye değerlendirmelerde bulunan , bugün itibariyle başlayan uygulamanın çevre ve doğa temelli bir sosyal sorumluluk özelliği taşıdığını vurguladı.

    Enerjide ‘yeşil tarife’ dönemi
    Yeşil Tarife olarak da bilinen 'ya ilişkin bir grup gazeteciye değerlendirmelerde bulunan Enerji Bakanı Fatih Dönmez, bugün itibariyle başlayan uygulamanın çevre ve doğa temelli bir sosyal sorumluluk özelliği taşıdığını vurguladı.

    Bakan Dönmez, "Diğer taraftan YETA sektörün sürdürülebilirliğini sağlayacak. Devlet olarak yaptığımız yasal düzenlemeler, teşvikler ve sağlanan avantajlara şimdi de vatandaşlarımızın tercihleriyle ortaya çıkacak sivil teşvik eklenecek" diye konuştu.

    BARIŞ ŞİMŞEK
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