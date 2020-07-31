A101 1 Ağustos aktüel kataloğu ürünlerinde hangi indirimlerin yer aldığı hafta sonu marketlerden alışveriş yapacak olan vatandaşlar tarafından merak edilmeye başlandı. Dikkat çeken pek çok indirimin bulunduğu kataloğda özellikle temizlik ve bakım ürünlerindeki indirimler göze çarptı. Yarın marketlerden alışveriş yapacak olanlar bu kapsamda A101 1 Ağustos aktüel kataloğu indirimlerini öğrenmek istiyor. İşte o kataloğda yer alan indirimler
A101 1 AĞUSTOS AKTÜEL KATALOĞU
30'lu Finish Quantum Bulaşık Tableti
Cif Tüm Yüzeyler Jel Temizleyici Çeşitleri
Oral-B 1+1 diş fırçası yüzde 32 indirimle 14,95 TL'den satılıyor
Yiyecek ürünlerinde yüzde 33'e varan indirimler
Carte D'or dondurma çeşitleri
Meyve ve sebze ürünlerindeki indirimler
10 TL ve üzeri alışverişlerinizde bal ve zeytin ürünlerinde indirim
Kombinet Dana Kuşbaşı 400 g 14,80 TL
Kombinet Dana Kıyma 400 g 13,60 TL