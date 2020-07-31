A101 1 Ağustos aktüel kataloğu ürünlerinde hangi indirimlerin yer aldığı hafta sonu marketlerden alışveriş yapacak olan vatandaşlar tarafından merak edilmeye başlandı. Dikkat çeken pek çok indirimin bulunduğu kataloğda özellikle temizlik ve bakım ürünlerindeki indirimler göze çarptı. Yarın marketlerden alışveriş yapacak olanlar bu kapsamda A101 1 Ağustos aktüel kataloğu indirimlerini öğrenmek istiyor. İşte o kataloğda yer alan indirimler

A101 1 AĞUSTOS AKTÜEL KATALOĞU

30'lu Finish Quantum Bulaşık Tableti

Cif Tüm Yüzeyler Jel Temizleyici Çeşitleri