Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Ekonomi
    • 31.07.2020 23:46
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 31.07.2020 23:46
    ABONE OL

    indirimleri belli oldu! İşte 'de hafta sonu yıldızları...

    1 Ağustos Cumartesi aktüel kataloğuyla yarın raflarda yerini alacak ürün indirimleri belli oldu. A101'de bu hafta bakım ve temizlik ürünleri ön plana çıkarken 30'lu Finish Quantum Bulaşık Tableti, Cif Tüm Yüzeyler Jel Temizleyici Çeşitleri, Persil Konsantre Toz Deterjan ve Oral-B 1+1 diş fırçası indirimleriyle ön plana çıkıyor. Peki, hafta sonu hangi indirimler var? indirimli ürün fiyat listesi...

    A101 1 Ağustos aktüel kataloğu indirimleri belli oldu!

    A101 1 Ağustos aktüel kataloğu ürünlerinde hangi indirimlerin yer aldığı hafta sonu marketlerden alışveriş yapacak olan vatandaşlar tarafından merak edilmeye başlandı. Dikkat çeken pek çok indirimin bulunduğu kataloğda özellikle temizlik ve bakım ürünlerindeki indirimler göze çarptı. Yarın marketlerden alışveriş yapacak olanlar bu kapsamda A101 1 Ağustos aktüel kataloğu indirimlerini öğrenmek istiyor. İşte o kataloğda yer alan indirimler

    A101 1 AĞUSTOS AKTÜEL KATALOĞU

    30'lu Finish Quantum Bulaşık Tableti

    Cif Tüm Yüzeyler Jel Temizleyici Çeşitleri

    Oral-B 1+1 diş fırçası yüzde 32 indirimle 14,95 TL'den satılıyor

    Yiyecek ürünlerinde yüzde 33'e varan indirimler

    Carte D'or dondurma çeşitleri

    Meyve ve sebze ürünlerindeki indirimler

    10 TL ve üzeri alışverişlerinizde bal ve zeytin ürünlerinde indirim

    Kombinet Dana Kuşbaşı 400 g 14,80 TL

    Kombinet Dana Kıyma 400 g 13,60 TL
    Haberler Ekonomi A101 1 Ağustos aktüel kataloğu indirimleri belli oldu! İşte A101'de hafta sonu yıldızları...
    Ekonomi Haberleri Tüm ekonomi haberleri
    Tüm Ekonomi Haberleri