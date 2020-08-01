



Yolculardan Maslennikova Dilyara, Moskova'da yaşadığını, çok istemesine rağmen seferlerin durdurulması nedeniyle Türkiye'ye gelemediğini söyledi.

Seferlerin tekrar başlamasıyla vakit kaybetmeden uçak bileti aldığını, arkadaşıyla İstanbul'da 12 gün kalarak gezeceklerini ifade eden Dilyara, "İstanbul'u gezdikten sonra Kapadokya'ya geçeceğiz. Umarım Türkiye tatilimiz istediğimiz gibi geçer. İstanbul'da olduğumuz için çok mutluyuz." dedi.



