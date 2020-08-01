4D'li taşeron işçilere asgari ücret maaş düzenlemesi 2020 TİS ile gelir mi? Taşeron işçilere ilk müjde geldi!

TAŞERON İŞÇİLERE 2020 TİS İLE ÇİFTE ZAM GELİR Mİ?

Taşeron işçilerin 2020 TİS görüşmelerinden ilk beklentileri maaş zam oranı. Bu noktada taşeron işçilere belli bir oranda zam yapılması bekleniyor. Bu zam oranları 6 aylık dönemler için belirlenecek. Türk İş Sendikası her 6 aylık dönem için ne kadar maaş zammı istediğini Çalışma Bakanlığı'na sunacak, Çalışma Bakanlığı'da ne kadar maaş zammı verebileceğini sendikaya iletecek. İki tarafın görüşmelerinden orta yol bulunması durumunda maaş zam oranı belli olacak. Burada konuşulan rakam ise yıllık yüzde 15 zam ancak bu oran net değil sadece gündemde yer alan değerlendirmelerde en sık kullanılan oran olarak göze çarpıyor.

Taşeron işçilerin 2020 Toplu İş Sözleşmesinden bekledikleri bir diğer düzenleme maaşların asgari ücret oranında yeniden belirlenmesi. Kadroya alınmadan önce ki maaşlarını o dönemin asgari ücretine oranını hesaplattıran bazı işçiler yerel mahkemelerde dava açmış ve bu davaları kazanmışlardı. Bu davalardan olumlu sonuç çıkmasının ardından ise taşeron işçilerin maaşları şuan yürürlükte olan zam oranına göre ayarlandı. İşçiler kazanılan davaların ardından tüm işçiler için düzenleme bekliyorlar. Ancak Çalışma Bakanlığı'nın bu konuda bir düzenlemesi veya çalışmasının olup olmadığı bilinmiyor.