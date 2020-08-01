Elektrikte yeni dönem başladı! Yazılı başvuru yetecek | Yeşil enerji tarifesi nedir?

DÖNÜŞÜME IŞIK YAKTI

Türkiye'nin yenilenebilir enerji kaynaklı elektrik kurulu gücünü 2020'nin ilk altı ayında yaklaşık yüzde 46 seviyesine yükseldiğini hatırlatan Dönmez, "Daha fazla yerli, daha fazla yenilenebilir anlayışıyla yatırım ve teşviklerimizi sürdüreceğiz. Kamu, özel sektör ve vatandaş iş birliğiyle yeşil enerjide yeni bir dönemi başlatıyoruz. Başlayacak olan Yeşil Tarife ile yenilenebilir enerjide büyük dönüşüme yeşil ışık yakmış olacağız. Ülkemizin dört bir yanından vatandaşlarımız kendi kullanacakları elektriğin kaynağını belirleme imkânına kavuşacak" ifadelerini kullandı.

YAZILI BAŞVURU YETERLİ

Vatandaşların yeşil tarifeye nasıl geçeceğine ilişkin de bilgi veren Dönmez, "Yazılı olarak ilgili tedarik şirketine başvuruda bulunularak yeşil tarifeye geçilebilecek. Talep tarihinin içinde bulunduğu dönem sonundaki faturayı takip eden ilk fatura döneminde de yeni tarifelerini kullanmaya başlayabilecekler. Bir takvim yılı içerisinde en fazla iki kere yeşil tarife talebinde bulunabilecek" dedi.