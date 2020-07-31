PTT-banka-eczane-noter-hastane-kargo bugün bayram günü açık mı? PTT-banka-eczane-noter-hastane çalışır mı?

Bugün kurban Bayramı. Bayramınız mübarek olsun. Bayram tatiline giren vatandaşlar günlük işlerini halletmek için bankalar, noter, PTT, eczaneler, kargolar ve hastaneler açık mı merak ediyor. Bayramda açık ve kapalı olan kurumlar... Bayram tatilinde günü hastanelerin acil poliklinikleri açık olacak ancak bazı doktorlar resmi tatil yapacak, nöbetçi doktorlar çalışacak. Eczaneler kapalı olacak, nöbetçi eczaneler çalışacak. Büyük PTT şubelerinin kapalı olması bekleniyor. Kargo firmaları ise özel kurumlar olduğu için değişiklik gösteriyor, bu nedenle vatandaşlar ilgili firmanın müşteri hizmetleriyle görüşebilir. Ayrıca bankalar ve noterler de kapalı olacak.
BUGÜN BANKALAR AÇIK MI?
Kurban Bayramı tatil olacak. Bankalar, PTT şubeleri ve kumu kuruluşları Kurban bayramı dolayısıyla 4 gün boyunca hizmet veremeyecek.
ECZANELER VE KARGOLAR AÇIK OLACAK MI?
Bugün kargo ve eczaneler kapalı olacak.. Eczaneler bayram boyunca nöbet sistemine göre çalışacak. Kargoların ise bayram boyunca tatil yapması bekleniyor.
BUGÜN NOTERLER AÇIK MI?
Kurban bayramı tatili dün saat 13.00'ten sonra başladı. Dolayısı ile bugün ve 4 gün boyunca noter işlemleri yapılmayacak. Noterde işi olan vatandaşlar işlemlerini 4 Ağustos salı günü yapabilecek.
KURBAN BAYRAMI TATİLİ KAÇ GÜN OLACAK?
31 Temmuz Cuma günü başlayacak Kurban Bayramı, 3 Ağustos Pazartesi günü sona erecek. 2020 Kurban Bayramı tatili Arefe günü ile beraber 4.5 gün sürecek.
KURBAN BAYRAMI TARİHLERİ 2020
30 Temmuz Perşembe : Arefe günü (Yarım gün tatildir - Bazı yerlerde tam gün tatil)
31 Temmuz Cuma : Bayramın 1. günü tatildir.
1 Ağustos Cumartesi : Bayramın 1. günü tatildir.
2 Ağustos Pazar : Bayramın 2. günü tatildir.
3 Ağustos Pazartesi : Bayramın 3. günü tatildir.