Bakan Varank duyurdu! Koronavirüs salgınında yeni gelişme

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    • Ekonomi
    • 31.07.2020 13:38
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    • 31.07.2020 13:38
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    sosyal medya hesabından Kovid-19 tanısı için yeni bir sistem geliştirildiğini duyurdu

    Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Öğretim Üyesi Doç. Dr. ve ekibinin Kovid-19 tanısı için yeni bir sistem geliştirdiğini duyurdu.

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    , Doç. Dr. Şeker'in sisteme ilişkin Twitter'da yaptığı paylaşımı tekrar tekrar sosyal paylaşım sitesi Twitter'da paylaşarak, "Bayrama güzel bir müjdeyle başlıyoruz! Bilim insanlarımız dünyaya örnek olacak öncü işlere imza atıyor. Özgür hocamız ekibiyle, Kovid-19 tanısı için yeni bir sistem geliştirdi. Sentetik biyolojiyle geliştirilen tanı sistemi 3B teknolojisiyle cihaza çevrildi" ifadelerini kullandı.


    Doç. Dr. ise yaptığı paylaşımlarda sistemle ilgili şu bilgileri verdi:
    "Sars-CoV-2 tanısı için geliştirdiğimiz herhangi bir karmaşık cihaza ihtiyaç duymayan sisteme dair öncül makalemiz linkte. Bu sistem sayesinde tanıya ciddi katkı sağlayacağımıza inanıyorum. Böylelikle RT-PCR'a paralel bir yöntem geliştirdik. En güzel yanı ise aynı şekilde yüksek hassasiyette ev kullanımı içinde düzenlenebilecek esnekliğe sahip. Şunu eklemekte tabii ki büyük faydalar var; hastalardan alınacak çok sayıda örneklerle validasyonumuzun tamamlanması gerekiyor."

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