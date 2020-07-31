Kurban Bayramı öncesi vatandaşların kurbanlık telaşı devam ediyor. Bu bağlamda kurban bayramının gelmeseiyle birlikte kurbanlık fiyatları ve kurban hazırlıkları ile ilgili haberler geliyor. Bu sene hayvan pazarında satılacak kurbanlık canlı kilo fiyatları 2020 büyükbaş ve küçükbaş kurbanlıkların hisse fiyatları hakkında merak edilen detaylar. Beklenen zamla birlikte bu yıl kurban bayramında büyükbaş kurbanlık fiyatları 9.180 TL ile 14 bin 580 TL arasında değişecek. Büyükbaş kurbanlık hisse fiyatları 1800-1850 civarında olacak. 2020 kurban bayramında küçükbaş kurbanlık fiyatları 1080 TL ile 1640 TL arasında değişecek. Peki 2020 en ucuz kurbanlık fiyat son dakika nerede?
BÜYÜKBAŞ KURBANLIK HİSSE FİYATLARI 2020 NE KADAR OLACAK?
Beklenen zamla birlikte bu yıl kurban bayramında büyükbaş kurbanlık fiyatları 9.180 TL ile 14 bin 580 TL arasında değişecek. Büyükbaş kurbanlık hisse fiyatları 1800-1850 civarında olacak.
KÜÇÜKBAŞ KURBANLIKLARIN FİYATI 2020 NE KADAR?
Geçen yıl pazarda küçükbaş (koyun, koç, keçi) 1000-1500 liradan satılırken, beklenen zamla birlikte bu yıl 2020 kurban bayramında küçükbaş kurbanlık fiyatları 1080 TL ile 1640 TL arasında değişecek.
KURBAN KESİMLERİ NASIL YAPILACAK?
İlhan Ayhan, öncelikle kurban kesim alanlarında hijyene dikkat edilmesi gerektiğini belirterek, pandeminin Kurban Bayramında da etkisini devam ettirmesi durumunda yapılması gerekenlerle ilgili de uyarıda bulundu. Salgının etkisinin azalması durumunda önemli bir sıkıntı yaşanmayacağını, yine de kalabalık ortamı seven virüsün bulaşma riskini ortadan kaldırmak için yığılmalara meydan verilmemesi gerektiğini aktaran Ayhan, Salgın etkisini devam ettirirse kesimlerin 3 güne yayılması gerekebilir. Zaten ilk gün kesilecek diye bir şart da yok. Bizler hayvanlarımızı satarken alıcılara kesim günü ve saatiyle ilgili bilgi veriyoruz. Bu saatlere uyulursa herhangi bir izdiham yaşanmaz ve virüsün bulaşma riskini ortadan kaldırabiliriz. Ama kurbanın kesiminden saatler önce vatandaşlarımız kurban kesim alanlarına yığılma yaparsa virüsün yayılma riskini artırırız. Bu konuda hassasiyet göstermelerini istiyor ve öneriyorum" diye konuştu.
KURBAN İBADETİNİN MAHİYETİ VE HÜKMÜ NEDİR?
Sözlükte yaklaşmak, Allah'a yakınlaşmaya vesile olan şey anlamlarına gelen kurban dinî bir terim olarak, Allah'a yaklaşmak ve O'nun rızasına ermek için ibadet maksadıyla, belirli şartları taşıyan hayvanı usûlüne uygun olarak kesmeyi ve bu amaçla kesilen hayvanı ifade eder (İbn Âbidîn, Reddü'l-muhtâr, IX, 452). Kurban bayramında kesilen kurbana udhiyye, hacda kesilen kurbana ise hedy denir.
Akıl sağlığı yerinde, hür, mukim ve dinî ölçülere göre zengin sayılan mümin, ilâhî rızayı kazanmak gayesiyle kurbanını kesmekle hem Cenab-ı Hakk'a yaklaşmakta, hem de maddi durumlarının yetersiz olması sebebiyle kurban kesemeyenlere yardımda bulunmaktadır (Serahsî, el-Mebsût, XII, 8; İbn Nüceym, el-Bahr, VIII, 197). Bu ibadetin ruhunda Hakk'a yakınlık ve halka fedakârlıkta bulunma anlayışı vardır. Kurban, bir müslümanın bütün varlığını, gerektiğinde Allah yolunda feda etmeye hazır olduğunun bir nişanesidir.
Mezheplerin çoğuna göre udhiyye kurbanı kesmek sünnettir (İbn Rüşd, Bidâye, I, 429). Hanefî mezhebinde ise tercih edilen görüş, kurbanın vacip olduğudur (Merğînânî, el-Hidâye, VII, 146). Kurban, -fıkhî hükmü ne olursa olsun- müslüman toplumların belirli simgesi ve şiarı sayılan ibadetlerden biri olarak asırlardan beri özellikle milletimizin dinî hayatında önemli bir yer tutmaktadır.
Şafii mezhebine göre ise kurban bayramın dördüncü günü de kesilebilir.
BAYRAMIN 2. 3. VE 4. GÜNÜ KURBAN KESİLİR Mİ?
Kurban kesim vakti, bayram namazı kılınan yerlerde bayram namazı kılındıktan sonra; bayram namazı kılınmayan yerlerde ise, fecirden (sabah namazı vakti girdikten) sonra başlar. Hanefîlere göre bayramın 3. günü akşamına kadar devam eder (Merğînânî, el-Hidâye, VII, 154). Bu süre içinde gece ve gündüz kurban kesilebilir. Ancak kurbanların gündüz kesilmesi daha uygundur. Şâfiîlere göre ise 4. günü gün batımına kadar kesilebilir (Şirbînî, Muğni'l-muhtâc, IV, 383; İbn Rüşd, Bidâye, I, 436).
KURBANLIK FİYATLARI NE KADAR?
Kurban Bayramı ile bazı illerimizde kurban pazar alanları kuruldu. Kurban kesme ibadetlerini yerine getirecek olan vatandaşlar küçükbaş ve büyükbaş kurban fiyatlarını merak ediyor. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, yurt içi kurban vekaletinin 975 lira, yurt dışı kurban vekaletinin 825 lira olarak belirlendiğini açıkladı.
2020 MİGROS KURBANLIK FİYATLARI
KÜÇÜKBAŞ
Koç Kurbanlık (En Az 12 KG) kemikli et
1.445,00 TL
Koç Kurbanlık (En Az 16 KG) kemikli et
1585,00 TL
BÜYÜKBAŞ 1/7 HİSSE
1/7 Büyükbaş Kurbanlık (En Az 21 KG) Kemiksiz et
1.825,00 TL
2020 CARREFOURSA KURBANLIK FİYATLARI
2020 yılında Carrefour'da büyükbaş kurbanlık hisse paketi 1/7 1.690 lira oldu. En az 18 kilo kurbanlık kıvırcık koç fiyatı ise 1.540 lira olacak. Axcess ile ödemelerde anında 100 lira indirim yapılacak ve kurbanlık 4 gün içinde teslim edilecek.
A101 KURBANLIK FİYATLARI 2020
Kurbanlık büyükbaş 1/7 Hisse En Az 20 Kg: 1,495,00 TL
Açıklama:
Büyükbaş kurbanlık hisse kemiksiz ve minimum 20 kilogramdır.
Büyükbaş hisse 1/7 oranındadır.
Bağırsak, deri, kelle, paça, işkembe, kemik kurban sahibi adına Türk Hava Kurumuna bağışlanacaktır. İlgili bağış makbuzları kutuların içerisinde kurban sahibine ulaştırılacaktır. Kurbanlık danaların yürek, ciğer ve böbrekleri her koliye 1/7 oranında konulacaktır.
Kurbanlık Karaman koç en az 16 kg 1,295,00 TL'den satışa sunulacak.