Marketler bayramda açık olacak mı? BİM, A101, Carrefoursa, Migros Kurban Bayramı boyunca açık olacak mı?

Pek çok il ve ilçede şubeleri olan BİM, A101, Carrefoursa, Migros gibi marketlerin Kurban Bayramı'nda hizmet verip vermediği merak edilenler arasında yer alıyor. Özellikle temel gıda alışverişlerini yapmak isteyenler BİM, A101, Carrefoursa, Migros Kurban Bayramı'nda açık olacak mı sorusunun yanıtını merak ediyor. Bu durum her markete göre farklılık gösterebiliyor.