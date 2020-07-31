Marketler bayramda açık olacak mı? BİM, A101, Carrefoursa, Migros Kurban Bayramı boyunca açık olacak mı?

Pek çok il ve ilçede şubeleri olan BİM, A101, Carrefoursa, Migros gibi marketlerin Kurban Bayramı'nda hizmet verip vermediği merak edilenler arasında yer alıyor. Özellikle temel gıda alışverişlerini yapmak isteyenler BİM, A101, Carrefoursa, Migros Kurban Bayramı'nda açık olacak mı sorusunun yanıtını merak ediyor. Bu durum her markete göre farklılık gösterebiliyor.
BİM BAYRAMDA AÇIK MI?
BİM market dini bayramların ilk günü kapalı oluyor. Geçtiğimiz sene BİM, Kurban Bayramı'nın birinci gününde kapalıydı. İkinci ve üçüncü ve dördüncü günü hizmet vermişti.
BİM BAYRAMDA KAÇ GÜN KAPALI?
Bim alışveriş mağazaları; 2020 yılı Kurban Bayramı'nda birinci ve ikinci gün hizmet vermiyor. Üçüncüve dördüncü gün açık olacak. Fakat Bayram Arefe günü ve ayrıca diğer resmi tatiller olan 1 Ocak Yılbaşı, 1 Mayıs İşçi Bayramı, 15 Temmuz Demokrasi ve Özgürlükler Günü, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, 30 Ağustos Zafer Bayramı tatilinde açık olmaktadır.
MARKETLER BAYRAMDA AÇIK MI?
A101 mağazaları sabah saat 09:00'da açılıyor! Akşam saat 21:00'e kadar hizmet vermeye devam ediyor.
ŞOK mağazaları sabah 09:00-21:00 saatleri arasında hizmet veriyor.
Migros mağazaları da diğer marketlerde olduğu gibi 09:00 21:00 arasında hizmet vermeye devam ediyor.
KURBAN BAYRAMI TATİLİ KAÇ GÜN?
2020 Kurban Bayramı tatili arife günüyle birlikte toplamda 4,5 gün olacak. Tatil olacak günler ise şöyle:
30 Temmuz 2020 Perşembe Arife Günü: Öğleden sonra yarım gün
31 Temmuz 2020 Cuma Kurban Bayramı ilk günü: tam gün
1 Ağustos 2020 Cumartesi Kurban Bayramı ikinci günü: tam gün
2 Ağustos 2020 Pazar Kurban Bayramı üçüncü günü: tam gün
3 Ağustos 2020 Pazartesi Kurban Bayramı dördüncü günü: tam gün