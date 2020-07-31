Son günlerde herkes altını konuşuyor. Bir süredir yükselişini sürdüren altın fiyatları hafta başında rekor tazeledi. Uzmanlar altında bir düzeltme hareketinin gelebileceğinin ama genel anlamda yükselişin durmasının aşıya bağlı olduğunu belirtiyor. Ekonomist Belgin Maviş, A Para'da yaptığı açıklamalarda, "Altını tetikleyen unsur ne? Belirsizlik. Altının geri çekilmesini sağlayacak, yani altına satış getirecek unsur pandemi sürecinin sona ermesi" diye konuştu. Martin Place Securities Başkanı Barry Dawes de 2 yıl içinde ons fiyatının 3.500 dolara çıkacağını iddia etti.