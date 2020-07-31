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    • Ekonomi
    • 31.07.2020 Gazete
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    da yükseliş sürecek mi? 'ten çarpıcı yorum

    Son günlerde herkes ı konuşuyor. Bir süredir yükselişini sürdüren hafta başında rekor tazeledi. Uzmanlar altında bir düzeltme hareketinin gelebileceğinin ama genel anlamda yükselişin durmasının aşıya bağlı olduğunu belirtiyor.

    Altının geleceği aşıya bağlı

    Son günlerde herkes ı konuşuyor. Bir süredir yükselişini sürdüren hafta başında rekor tazeledi. Uzmanlar altında bir düzeltme hareketinin gelebileceğinin ama genel anlamda yükselişin durmasının aşıya bağlı olduğunu belirtiyor. Ekonomist Belgin Maviş, A Para'da yaptığı açıklamalarda, "Altını tetikleyen unsur ne? Belirsizlik. Altının geri çekilmesini sağlayacak, yani altına satış getirecek unsur pandemi sürecinin sona ermesi" diye konuştu. Martin Place Securities Başkanı Barry Dawes de 2 yıl içinde ons fiyatının 3.500 dolara çıkacağını iddia etti.

    Haberler Ekonomi Altında yükseliş sürecek mi? Ekonomist Belgin Maviş'ten çarpıcı yorum
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