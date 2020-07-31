GARANTİ BANKASI KURBAN BAYRAMI KREDİ İMKANI

Kurban Bayramı öncesinde kredi çekmek isteyenler için Garanti Bankası 0,99'dan başlayan faiz oranları ve 60 aya varan vade ile kredi imkanı sunuyor. 100.000 TL'lik bir kredi için 60 ay, ayda 2,340,12 TL ödeme yapılabiliyor. 60 aya varan vadelerle İhtiyaç Kredisi başvurunuzu form ile veya Garanti BBVA İnternet/Mobil kullanıcısıysanız hızlıca bu kanallardan yapabilirsiniz. Değerlendirmenizin olumlu olması durumunda kredinizi hemen kullanabilirsiniz! Faiz oranları %0,99 ve %1,64 arasında değişiyor.

ING BAYRAM KREDİSİ VERİYOR

ING Türkiye ise Kurban Bayramı öncesinde nakit ihtiyacı olan kişilere uygun oranlarla sunduğu kredi veriyor. 60 aya varan vade seçenekleri ve aylık %0,79'dan başlayan faiz oranlarıyla sağlanan krediye, ING müşterisi olmayan kişiler de başvurabiliyor. Detaylı bilgi ve başvuru için ING web sayfasını ziyaret edebilir veya size en yakın şubeye gidebilirsiniz.