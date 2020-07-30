Dünya genelinde pandemi olarak ilan edilen koronavirüs nedeniyle bir çok küçük esnaf ve girişimciler ekonomik olarak destek aramaya başladı. KOSGEB ile ilgili bazı detayları aktarmak istiyoruz. Esnafın düşük faizli yada faiz olmadan kredi veren KOSGEB'in desteği için başvurular nasıl yapılacak. Bir kişinin kredi talebinde bulunduğu bankaya borcu varsa ya da kara listede yer alıyorsa, aşağıdaki başvuru şartlarını sağladığı halde KOSGEB faizsiz krediye başvuramaz. KOSGEB'e faizsiz kredi başvurusu yaptığınızda incelemeye alınırsınız. İnceleme sonunda ön onay alırsanız gerekli evraklarla birlikte anlaşmalı bankalara giderek kredi talep edebilirsiniz.
KOSGEB Başkanı Cevahir Uzkurt, KOSGEB faizsiz kredi desteğiyle ilgili açıklamalarda bulundu. Uzkurt, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla başlatılan KOSGEB Acil Destek Kredisi Programı'nın başvuru süreci ve şartlarıyla ilgili bilgi verdi.
Valilik ve kaymakamlıklar tarafından depremden zarar görenlerin tespitinden sonra bu listeleri kendileriyle paylaşacaklarını aktaran Uzkurt, şöyle devam etti:
"Biz de bu listeyi bankalarla paylaşacağız. İlgili firmalarımız, KOBİ'lerimiz 100 bin lirayı kullandıktan sonra 1 yıllık geri ödemesiz dönemi olacak. Bu geri ödemesiz dönemin akabinde üçer aylık taksitler halinde 2 yıl içerisinde bu ana parayı ödeyecekler ve faizinin tamamını KOSGEB olarak biz karşılayacağız. Toplamda 36 ay vadeli faizsiz bir kredi olarak bunu tanımlayabiliriz. Teminat güçlüğü çeken KOBİ'lerimiz için de biz Garanti Fonu'yla bir protokol yapmayı planlıyoruz. Teminatları da oradan tedarik etmenin yolunu açmış olacağız."
Genç Girişimci Geliştirme Programlarına katılan ve mezun olan kişiler de başvurabilir. Gereken belgeler ise şu şekildedir:
İşletme sahiplerinin -varsa ortaklarının- kimlikleri
Girişimcilik sertifikası
Vergi levhası
Üretim ruhsatı
Açılış ruhsatı
Oda kayıt belgesi
KOBİ beyannamesi
İş planı
Mekan işletme ortaklarına aitse tapu, kiralıksa kira kontratı
ANLAŞMALI BANKALAR HANGİLERİDİR?
Akbank
Denizbank
Garanti BBVA
Halk Bankası
İş Bankası
QNB Finansbank
Vakıfbank
Yapı Kredi
Ziraat Bankası
Başvuru sırasında kimlik fotokopisi, oda kayıt belgesi, imza beyannamesi, ticaret sicil belgesi, vergi levhası ve diğer özel izin belgeleri gerekir.
FAİZSİZ KREDİNİN ÜST LİMİTİ KAÇTIR?
Üst limit 300.000 TL'dir. Sıfır faiz kapsamında faizi bankalara KOSGEB öder. Kredi 48 aya kadar vadelidir ve 3 aylık periyotlara bölünür. İlk 12 ay ödenmeyen kredi için esnek ödeme planları da oluşturulabilir.
KOSGEB'e faizsiz kredi başvurusu yaptığınızda incelemeye alınırsınız. İnceleme sonunda ön onay alırsanız gerekli evraklarla birlikte anlaşmalı bankalara giderek kredi talep edebilirsiniz.
BAŞVURU ŞARTLARI NEDİR?
T.C vatandaşı olmak,
Yaş şartında 18 yaşını doldurmuş olmak,
Faizsiz kredi başvurusunda baka bir işten gelir kaynağının olmaması,
İş yeri için vergi levhası'nın olması,
KOSGEB eğitimlerine katılmış ve sertifika sahibi olunması,
İşletme' nin faaliyet gösterdiği iş ile ilgili bir plan ya da proje hazırlaması ve maddeler halinde sunması,
İşletmede kullanılan cihaz, makine ya da teçhizatın 3 yaşından büyük olmaması,
Yakın çevre ya da akrabalardan devren alınan dükkân, şirket vb. yerlere KOSGEB destek vermemekte,