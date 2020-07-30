Öğrenciler KYK borçlarını taksitlendirebilecek mi? KYK borçları birçok öğrenciyi mezun olduktan sonra zor duruma sokuyor. Bu zor durumu aşmak için taksitlendirme yapılabiliyor mu? Öğrenciler, öğrenim hayatları boyunca aldıkları krediyi, ne zaman ödemeye başlayacak? KYK borçlarının silinmesi beklenirken 62 maddelik torba yasada 62 maddelik torba yasa taslağında KYK borçlarıyla ilgili önemli bir gelişme yaşandı. KYK borçları silinmiyor ancak, borçlar da indirime gitmek ve ödemelerin ertelenmesi torba yasa taslağının içinde. Taksitlendirme olarak geçmese de yapılandırma adı altında KYK borçlarını taksite bölmek mümkün hale geliyor. Mezun olan kişi, öğrenim kredisini düzenleyebilir ya da taksitle ödeme yapabilir.
KYK BORÇLARI SİLİNECEK Mİ?
KYK borçlarının silinmesi beklenirken 62 maddelik torba yasada 62 maddelik torba yasa taslağında KYK borçlarıyla ilgili önemli bir gelişme yaşandı. KYK borçları silinmiyor ancak, borçlar da indirime gitmek ve ödemelerin ertelenmesi torba yasa taslağının içinde.
KYK BORÇLARININ ERTELENMESİ
62 maddelik torba yasa taslağında KYK borçlarıyla ilgili bölüm şu şekilde; "Öğrenim kredisi alan öğrencilerin borcu, kredinin verildiği tarihten öğrenim süresi bitimine kadar geçen sürede verilen kredi tutarlarına, Türkiye İstatistik Kurumu yurt içi üretici fiyat endeksindeki (Yİ-ÜFE) artışlar uygulanacak hesaplanacak. Gençlik ve Spor Bakanlığı, endeks ile belirlenen tutarları yarıya kadar indirmeye, Cumhurbaşkanı tarafından mücbir sebep hali ilan edilen dönemlerde Yİ-ÜFE uygulamadan ertelemeye yetkili olacak."
BİRİKEN KYK BORÇLARI TAKSİTLENDİRİLEBİLİYOR MU?
Taksitlendirme olarak geçmese de yapılandırma adı altında KYK borçlarını taksite bölmek mümkün hale geliyor. Mezun olan kişi, öğrenim kredisini düzenleyebilir ya da taksitle ödeme yapabilir. Öğrenim kredisinin ne kadar olduğunu sorgulatıp gören mezun vatandaşların kafasında binlerce soru belirir.
KYK BORÇLARI NEREDEN VE NASIL YAPILANDIRILIR?
KYK borçları vaktinde ödenmezse birikebiliyor. Bu yüzden de borçlar Vergi Dairesi'ne yönlendiriliyor. Yapılandırmanın nasıl yapılacağını listeledik:
Gelir İdaresi Başkanlığı resmi sitesi olan gib.gov.tr adresine ulaşmanız gerekiyor.
Adrese ulaştıktan sonra e-İşlemler menüsünden Borç Sorgulama ve Ödeme seçeneğinin üstüne gelerek, Öğrenim ve Katkı Kredisi Borcu Sorgulama ve Ödeme seçeneğini tıklamanız isteniyor.
Bu işlemleri yaptıktan sonra e-Devlet girişi yapıp adımları takip etmeniz gerekiyor.
Bu sayede KYK borcunuzu hızlı bir şekilde isteğinize göre yapılandırma fırsatından yararlanabiliyorsunuz.
İkinci bir yol olarak Vergi Dairesi'ne bizzat gidip yapılandırma işleminizi gerçekleştirebilirsiniz.
Vergi Dairesi'ne kimlik belgenizle birlikte giderek yüz yüze başvuru yapabilirsiniz.
YAPILANDIRMA HAKKINDA BİLİNMESİ GEREKEN HUSUSLAR
Biriken borçlarını bir anda kapatmak isteyen vatandaşlar, detayları okumadan yapılandırmaya başlamak ister. Fakat bilinmesi gereken çok önemli detaylar mevcuttur. Bu detayları liste haline getirdik:
Yapılandırma taksitlerinin 6, 9, 12, 18 aylık olduğunu unutmamak gerekir.
Borçlarınızı 2 ayda bir kez ödeyebilirsiniz.
Vergi Dairesi'ne başvurarak ya da internet aracılığıyla başvuru gerçekleştirerek yapılandırılan borçlarınızın ilk iki taksitini ödemezseniz, yapılandırma uygulaması bozulur.
Bu yüzden ödeme planının size uygun olup olmadığını, bu süreçte gelir akışınızın taksitleri ödeme noktasında yeterli seviyede olup olmadığını dikkatli bir şekilde analiz etmeniz gerekiyor.
KYK KREDİSİ NEDİR?
Öğrencilere verilen bir öğrenim kredisi, bir de öğrenim bursu mevcuttur. Bu iki çeşit öğrenim yardımı; öğrencilere, eğitim öğretim dönemlerinde ihtiyaçlarını karşılayabilmeleri için verilir. Öğrenim kredisi, eğitim dönemi bittikten 2 yıl sonra geri ödenmeye başlanılan bir yardım çeşididir. Öğrenim bursu ise eğitim hayatı bittikten sonra geri ödenmesi istenmeyen yardım çeşididir.
ÖĞRENİM KREDİSİ BORÇLARI NASIL HESAPLANIYOR?
Kurumdan kredi alan öğrencilerin borcu, kredilerinin verildiği tarihten öğrenim süresi bitimine kadar geçen süre veya herhangi bir sebeple kredilerinin kesildiği tarihe kadar; kredi olarak verilen miktarlara, Türkiye İstatistik Kurumunun Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksindeki (Yİ-ÜFE) artışlar uygulanarak bulunan miktarın ilave edilmesi suretiyle hesaplanmaktadır.