Piyasaların son işlem gününde dolar ve euro alış satış fiyatları anlık verileri yakından takip edenler tarafından sorgulanıyor. Dün en düşük 6,9357, en yüksek 7,0037 seviyelerini gören dolar/TL, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,7 değer kazancıyla 6,9824'ten tamamladı. Dolar/TL ise bugün güne düşüşle başladı. Peki, dolar ve euro ne kadar oldu? İşte 30 Temmuz dolar ve euro alış satış fiyatları

DOLAR VE EURO NE KADAR OLDU?